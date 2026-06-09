Chevrolet amplía su oferta de Plan de Ahorro con la incorporación de Sonic Premier

Chevrolet continúa fortaleciendo su propuesta de acceso a vehículos 0 km a través de Plan Chevrolet con la incorporación de Sonic Premier a su cartera comercial a partir de junio, en línea con la llegada del nuevo modelo al mercado argentino.

La marca suma además un nuevo plan comercial para S10 en su versión WT 4X2 MT , ampliando así las alternativas para quienes buscan acceder a productos Chevrolet mediante el sistema de ahorro previo.

En el caso de Sonic Premier , el nuevo plan se comercializa bajo una modalidad de 84 cuotas, 100% financiado, con adjudicación pactada en las asambleas 3 y 5, sumando así una nueva propuesta adicional de financiación.

Asimismo, contempla una licitación mínima de 30 cuotas al momento de la adjudicación. Adicionalmente este plan incluye seguro bonificado al 50% durante los primeros 3 meses. Como beneficio de lanzamiento del nuevo Chevrolet Sonic , se incluye OnStar Basic bonificado por 8 años, como parte de la nueva propuesta de conectividad de largo plazo pensada para acompañar al cliente durante una etapa clave de vida del vehículo, con funcionalidades como diagnóstico remoto y acceso a la app myChevrolet para gestionar comandos, servicios y soluciones desde el celular.

Nuevo plan para la Chevrolet S10

Por su parte, el nuevo plan de S10 mantiene las mismas condiciones y plazos comerciales, con un esquema de 84 cuotas, 100% financiado y adjudicación pactada en las asambleas 3 y 5, reforzando la propuesta de Chevrolet en uno de los segmentos más relevantes del mercado.

“Este anuncio es especialmente significativo para nosotros, ya que Plan Chevrolet cumple 30 años en la Argentina. A lo largo de estas tres décadas hemos acompañado la evolución del mercado y hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir desarrollando herramientas comerciales que faciliten el acceso a nuestros vehículos y fortalezcan el vínculo con clientes en todo el país”, señaló Martín Llambí, Presidente de Plan de Ahorro Chevrolet.

Con estas incorporaciones, Chevrolet amplía las posibilidades de obtener un 0km de su portfolio a través de Plan de Ahorro, acercando nuevas alternativas tanto para clientes que buscan ingresar a la marca como para quienes desean avanzar hacia productos de mayores prestaciones. La oferta de modelos disponibles hoy dentro del canal es completa, ingresando a la marca a través de diferentes planes comerciales y con la posibilidad de optar por cambio de modelo a cualquier producto y versión al momento de la adjudicación.