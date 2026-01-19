BYD anuncia en Argentina la preventa del ATTO 2, su exitoso SUV urbano híbrido enchufable

BYD , el líder mundial de electromovilidad, anuncia el inicio de la preventa del ATTO 2 DM-i . A partir de hoy, 19 de enero, los clientes podrán reservar este SUV urbano híbrido enchufable , que redefine los estándares de eficiencia energética en su segmento gracias a la tecnología DM-i, la más avanzada del mercado.

Tras consagrarse como la marca número uno en ventas de vehículos 100% eléctricos en Argentina durante 2025, BYD continúa consolidando su liderazgo y compromiso con la movilidad sostenible mediante la ampliación de su line-up local. Con este nuevo anticipo, la compañía da un paso firme en su misión de acelerar la electrificación del mercado automotor nacional, acercando soluciones de última generación que combinan innovación, eficiencia y sustentabilidad.

La preventa ya se encuentra activa y, mediante un monto de reserva de USD 500 o su equivalente en pesos argentinos, los clientes pueden reservar su BYD ATTO 2 DM-i y acceder a beneficios exclusivos destinados a los primeros 200 clientes que avancen en el proceso de compra. Las personas interesadas pueden ingresar a www.byd.com.ar/ar para conocer todos los detalles de la preventa y recibir la información correspondiente.

El BYD ATTO 2 DM-i introduce la avanzada tecnología híbrida enchufable Dual Mode Inteligent (DM-i), que garantiza una experiencia de conducción eléctrica con la tranquilidad de una autonomía total combinada de hasta 1100 km. El sistema permite alternar entre dos modos de funcionamiento: EV, totalmente eléctrico con 110 km de autonomía NEDC para los desplazamientos diarios; y HEV, donde el motor a combustión actúa principalmente como asistente, generando carga para la batería cuando sea necesario en situaciones que requieren potencia adicional, el sistema puede trabajar en paralelo, combinando el potencial de ambos motores. Este sistema Super Hybrid permite alcanzar un consumo de combustible mínimo, lo que reduce drásticamente los costos de funcionamiento.

En su interior, el BYD ATTO 2 DM-i combina un diseño elegante y materiales de alta calidad con un espacio generoso y tecnología integrada de forma inteligente. Su propuesta estética reúne los rasgos característicos de un SUV con dimensiones compactas, optimizadas en una carrocería de 4.330 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.620 mm, lo que permite maximizar el confort y la habitabilidad interior.

El habitáculo se destaca por su piso completamente plano gracias a la batería Blade, una configuración que favorece el uso familiar y mejora la comodidad de todos los ocupantes, junto con terminaciones de alto nivel y soluciones tecnológicas avanzadas que forman parte de la cabina inteligente.

En materia de practicidad, el modelo ofrece un baúl de 425 litros, ampliable hasta 1.335 litros con los asientos traseros abatidos, adaptándose a las distintas necesidades del uso cotidiano y recreativo.

Entre los sutiles cambios en la disposición con respecto al YUAN PRO EV 100% eléctrico se incluye el paso de la palanca del selector de marchas de la consola central a la columna de la dirección, la incorporación de un soporte para las gafas para el conductor, un reposacabezas adicional para el tercer pasajero en los asientos traseros y un nuevo diseño de los asientos delanteros con reposacabezas ajustables.

El sistema de entretenimiento del auto cuenta con el último software de BYD, que incorpora una impresionante mejora del control por voz gracias al asistente inteligente “Intelligent Assist”. Activado por el comando “Hi BYD”, que ofrece una interacción verdaderamente humana gracias a lo último en IA generativa y a modelos de lenguaje LLM. Además, es el 1er modelo BYD con Asistente Google integrado.

En cuanto a seguridad, el modelo cuenta con seis airbags y una completa dotación de ayudas a la conducción ADAS (+ de 20 funciones).

BYD en Pinamar

Quienes se encuentren veraneando en la Costa Argentina podrán visitar el punto de atención presencial de BYD en Pinamar, ubicado en Av. Arquitecto Jorge Bunge y De las Noctilucas, abierto todos los días de 18:00 a 22:00 hs, hasta el 28 de febrero, donde podrán conocer de cerca el modelo que próximamente será lanzado en Argentina, junto a otros productos y novedades de la marca.