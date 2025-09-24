BMW inicia la producción del nuevo iX3

BMW entra en la fase final antes del lanzamiento del primer modelo de la Neue Klasse. La producción en serie del nuevo BMW iX3 comenzará a finales de octubre en la planta de Debrecen, Hungría , considerada la instalación más moderna e innovadora dentro de la red global de manufactura de la compañía.

La fábrica de Debrecen fue concebida bajo la estrategia BMW iFACTORY, un concepto que prioriza procesos digitales, eficientes y sostenibles, sin dependencia de combustibles fósiles.

Desde su diseño inicial, todas las operaciones fueron validadas digitalmente mediante un gemelo virtual, lo que permitió optimizar cada fase de producción antes de su implementación física.

La instalación húngara cuenta con talleres de prensas y carrocería altamente automatizados, con cerca de 1.000 robots y un diseño que reduce la complejidad en los procesos de unión.

También destaca el taller de pintura, que funcionará íntegramente con electricidad renovable, sin uso de gas o petróleo, lo que reducirá en un 90% las emisiones de CO2e respecto de otras fábricas del grupo. Un sistema fotovoltaico de 50 hectáreas y un almacenamiento térmico de 130 MWh aseguran el suministro sostenible de energía.

El sistema de inteligencia artificial AIQX supervisa la calidad en tiempo real, mientras que la logística interna utiliza trenes autónomos y robots inteligentes para transportar baterías y componentes. De este modo, la planta conecta digitalmente todos los procesos, garantizando trazabilidad y eficiencia.

Otro punto clave será la producción de baterías de alto voltaje de sexta generación, que se ensamblarán directamente en el sitio, reduciendo tiempos logísticos y aumentando la eficiencia. Este desarrollo permitirá ofrecer baterías más potentes y ligeras, con mejoras directas en autonomía y rendimiento para los clientes.

La planta de Debrecen, con más de 2.000 empleados, funciona como un centro de red dentro de BMW Group.

En lugar de depender de una fábrica matriz, incorpora las mejores prácticas de producción global, con equipos entrenados en distintos países y un flujo constante de intercambio de conocimientos.

Este modelo de colaboración busca maximizar la calidad y agilizar la adopción de innovaciones en toda la red industrial del grupo.