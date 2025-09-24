El Leapmotor B10 se presenta en España con hasta 434 km de autonomía

El Leapmotor B10 debuta en España con motor de 218 CV, dos opciones de batería y gran equipamiento tecnológico.

El VEM 2025 celebra su décima edición en la Plaza de Colón de Madrid del 19 al 21 de septiembre, consolidándose como el evento más relevante de movilidad eléctrica en la capital española. En este marco, Leapmotor presenta por primera vez en España su nuevo Leapmotor B10.

El Leapmotor B10 se distingue por un estilo exterior dinámico y juvenil, con curvas elegantes y faros Wing Star LED automáticos. Leapmotor B10 Leapmotor B10

En el habitáculo, combina amplitud, confort y materiales de calidad, ofreciendo 2390 mm de espacio longitudinal para los pasajeros, 1400 mm de anchura en la segunda fila y un generoso maletero modular que puede alcanzar los 1415 litros de capacidad total.

El apartado tecnológico está respaldado por la arquitectura Leap 3.5 y un conjunto de 17 asistentes a la conducción que refuerzan la seguridad y la conectividad.

Bajo el capó, equipa un motor eléctrico de 218 CV y 240 Nm de par máximo. La oferta de baterías incluye dos variantes: una de 67,1 kWh con hasta 434 kilómetros de autonomía WLTP y otra de 56,2 kWh que alcanza 361 kilómetros, lo que le permite adaptarse a diferentes perfiles de uso.