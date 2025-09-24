Fiat anticipa la celebración de sus 50 años en Brasil con importantes anuncios para la región

Fiat es reconocida mundialmente por su legado de innovación en la industria automotriz desde su fundación en Italia en 1899. Este espíritu llegó a Brasil en 1976 con la apertura del Stellantis Automotive Hub en Betim, Minas Gerais. Desde entonces, Fiat Brasil ha escrito su historia de éxito en nuestro país, marcada por una línea de productos icónica que conecta con los deseos del consumidor brasileño.

Cuáles son los anuncios de Fiat en Brasil Como parte de las celebraciones del 50º aniversario de Fiat Brasil, que se celebrará el 9 de julio de 2026, la marca anuncia su compromiso de lanzar un modelo completamente nuevo cada año hasta el final de la década. Esto significa que cinco nuevos productos llegarán a nuestro mercado para 2030, lo que representa un punto de inflexión en el portafolio de Fiat, que se revitalizará para seguir consolidando su liderazgo en el mercado nacional.

"Estamos muy orgullosos de la historia de Fiat Brasil. Nuestro legado es innegable, y nuestro liderazgo en el mercado refleja nuestro posicionamiento como una marca innovadora y pionera que comprende mejor las necesidades de los consumidores locales. En los próximos años, experimentaremos una transformación con la oferta de nuevas tecnologías", celebra Frederico Battaglia, vicepresidente de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

"Con nuestra línea de productos más vendida y el anuncio de hoy de nuevos modelos, miramos hacia el futuro en nuestro mercado para seguir siendo la marca más querida por los brasileños, con una gran cantidad de productos con tecnología a bordo accesible para todos", agregó.