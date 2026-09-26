Bentley presentó su nuevo SUV con hasta 888 CV y ​​1.350 Nm de torque

"Durante 107 años, los Bentley han sido los automóviles más completos e increíbles: un rendimiento impecable, una comodidad excepcional, una exquisita artesanía británica con los mejores materiales naturales y un sonido con alma.

Nuestro nuevo Torcal establece estándares extraordinarios en todos los aspectos importantes". Con estas palabras, el presidente y director ejecutivo de Bentley , el Dr. Frank-Steffen Walliser, ha presentado uno de los nuevos Bentley más significativos en la larga historia de la compañía.

El nuevo Torcal es, ante todo, un Bentley . En todos los aspectos de su diseño, tecnología, artesanía, materiales y sostenibilidad, constituye un modelo a seguir para los futuros Bentley, independientemente del sistema de propulsión.

Bajo la dirección del director de diseño Robin Page, el equipo de diseño interno de Crewe ha creado un SUV bajo y elegante que introduce un nuevo y audaz lenguaje de diseño, arraigado en el ADN de Bentley .

“Cuando diseñamos un Bentley , tenemos en cuenta cómo las personas perciben un objeto de forma natural. No se experimenta un coche de una sola vez. Existe una jerarquía en lo que se ve y se entiende, que describimos a través de cuatro ‘interpretaciones’”, comenta Robin.

Lo primero que llama la atención es la proporción. La larga distancia entre ejes del Torcal, sus voladizos cortos y su imponente frontal crean una presencia poderosa y encarnan la «elegancia erguida», uno de los principios de diseño que guían a Bentley. Combinados con el concepto de un «capó infinito», estos elementos enfatizan la longitud, la presencia y el inconfundible carácter Bentley del automóvil.

La segunda lectura se centra en los elementos gráficos del automóvil, estableciendo su identidad y expresión, especialmente a través del frontal. Se reinterpretan ecos de Bentleys icónicos, en particular del Continental T, mediante tecnología de iluminación avanzada y una distintiva parrilla de diamante iluminada. En la parte trasera, gráficos limpios y despejados crean el «escudo de prestigio», un principio de diseño explorado por primera vez con el prototipo EXP 15.

La tercera interpretación se centra en el lenguaje superficial: la escultura, los volúmenes y la forma en que la luz interactúa con el automóvil a medida que el espectador se mueve a su alrededor. El Torcal reduce deliberadamente las líneas innecesarias, permitiendo que sus superficies y proporciones generen emoción y carácter.

Esto se aprecia con mayor claridad en la imponente parte trasera. El habitáculo se estrecha hacia la parte posterior, permitiendo que la carrocería se eleve sobre las ruedas traseras y creando lo que el equipo de diseño describe como la "bestia en reposo": una sensación de fuerza y energía contenida en la escultura.

La cuarta lectura se centra en los detalles, revelando otra capa de artesanía a medida que los ocupantes se acercan al coche. El patrón de rombos se convierte en un hilo conductor en todo el Torcal, a veces claramente definido y otras veces abstraído en superficies, texturas y patrones.

Interior del Bentley Torcal

El diseño de los asientos del Torcal es totalmente nuevo e incorpora tecnología de punta. Los asientos estándar incluyen ajuste en 16 posiciones, calefacción, ventilación, soportes laterales ajustables y una nueva función de masaje.

Los innovadores sistemas Postural Adjust y Smart Seat Climate de Bentley se incluyen como opciones, maximizando la comodidad del asiento en viajes largos mediante el ajuste continuo de su forma para modificar sutilmente la distribución de la presión, y ajustando la calefacción y la ventilación para controlar la temperatura del ocupante al punto deseado. En la versión Wellness Seat Specification, el sistema de masaje ahora se extiende desde el respaldo hasta el cojín, lo que permite masajear tanto las piernas como la espalda y los hombros.

En la parte trasera, el asiento para tres ocupantes incorpora por primera vez en un Bentley un sistema de plegado eléctrico.

Bentley Torcal

En su lanzamiento, se ofrecen cinco diseños de llantas con múltiples acabados. El modelo base viene de serie con llantas de 21 pulgadas, mientras que la versión S incorpora de serie un diseño de 22 pulgadas con diez radios dobles. Además, se ofrecen tres llantas de 22 pulgadas opcionales, incluyendo una opción específica con enfoque aerodinámico. Los neumáticos de 21 y 22 pulgadas están disponibles con diferentes bandas de rodadura y compuestos, tanto para verano como para invierno, y la gama se completa con un neumático para todas las estaciones de 22 pulgadas.

El Torcal es también el primer Bentley en lucir el emblema rediseñado y modernizado de Bentley, presentado el año pasado.

Rendimiento: fiel al legado de Bentley

El Torcal, el primer Bentley con un sistema de propulsión totalmente eléctrico, ofrece un rendimiento que resultará familiar para los propietarios de Bentley de cualquier época, combinando potencia sin esfuerzo con precisión. Con hasta 888 CV y el mayor par motor jamás fabricado por Bentley (1350 Nm), el Torcal acelera de 0 a 96 km/h en 2,8 segundos (de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos), ofreciendo una experiencia de conducción siempre accesible, progresiva y sofisticada. Este nivel de rendimiento fue una decisión consciente del equipo de I+D responsable, consciente de que la mayoría de los clientes consideran que una aceleración más extrema resulta incómoda.

Dos modelos en el lanzamiento: core y S

El Torcal se lanza con dos modelos distintos: el modelo core y una versión S más deportiva. El modelo core Torcal se lanzará con 821 CV y 1194 Nm de par máximo, capaz de acelerar de 0 a 60 mph en 3,3 segundos (0-100 km/h en 3,4 segundos) y alcanzar una velocidad máxima de 155 mph (250 km/h). La versión S va más allá, con 888 CV y 1350 Nm cuando el Launch Control está activo, ofreciendo una aceleración de 0 a 60 mph en 2,8 segundos (0-100 km/h en 2,9 segundos) y una velocidad máxima de 162 mph (260 km/h).