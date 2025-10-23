Audi denuncia estafa con autos usados: estos son los mails falsos
Audi detectó portales y catálogos que simulan ser oficiales para ofrecer vehículos inexistentes a precios bajos.
Audi advirtió sobre una estafa que afecta al mercado de vehículos usados en Alemania, Austria y Suiza, donde se detectaron sitios web y catálogos falsos que ofrecen modelos de la marca a precios inusualmente bajos. Según informó la compañía, los responsables de estas publicaciones fraudulentas buscan atraer a posibles compradores para concretar pagos por autos inexistentes.
Los estafadores utilizan plataformas digitales que simulan ser canales oficiales de AUDI AG, tanto en apariencia como en contenido. Estas páginas reproducen materiales de marketing y venta que aparentan ser originales, aunque ni los instrumentos de venta ni los vehículos que se ofrecen son reales.
En varios casos, se detectó el uso de direcciones de correo electrónico, números de teléfono y datos bancarios falsos, e incluso se habrían empleado imágenes de empleados auténticos de concesionarios asociados a la marca.
Desde Audi confirmaron que varios clientes ya resultaron afectados por estas operaciones fraudulentas y recomendaron que toda persona víctima de este tipo de estafas realice la denuncia policial de forma inmediata.
La compañía alemana presentó una denuncia penal y colabora con las autoridades de los países involucrados para identificar y desmantelar la red de estafadores.
Audi también difundió una lista de direcciones de correo electrónico falsas utilizadas en las operaciones detectadas, entre ellas dominios que combinan términos como audi, verkauf, vertrieb o gebrauchtwagen, que podrían inducir al error a los usuarios. Estas direcciones no pertenecen a AUDI AG ni a su red oficial de distribuidores.
La automotriz recordó a los consumidores que las operaciones legítimas de compra de vehículos usados deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales.
A continuación, los mails y dominios falsos:
- asesorí[email protected]
- asesorí[email protected]
- asesorí[email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- Informació[email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- Informació[email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- boletín [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]