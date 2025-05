Volkswagen Polo: El auto que rompió récords y sigue sorprendiendo

“Compacto por fuera, espacioso por dentro”. Este fue el lema que Volkswagen empleó hace medio siglo para dar a conocer su más reciente lanzamiento en aquel entonces, el Polo.

Cuando este pequeño auto de dos puertas y diseño extremadamente reducido llegó al mercado a principios de mayo de 1975, nadie imaginaba que se transformaría en un éxito comercial tanto a nivel local como global, manteniéndose vigente durante cinco décadas a lo largo de seis generaciones, cosechando múltiples galardones de renombre, superando las 20 millones de unidades vendidas y consolidándose como un referente en el segmento de los autos compactos.

Al iniciar su venta en los concesionarios, los primeros Polo formaban parte de una nueva generación de modelos Volkswagen que irrumpió en las calles a inicios de los años 70. En la primavera de 1975, este pequeño vehículo de líneas rectas y angulosas siguió la estela del Passat (1973) y el Golf (1974), pertenecientes a la entonces naciente familia de modelos con refrigeración por agua, que tomaron el relevo del icónico VW Escarabajo.

Volkswagen Polo 1975

A través de sus seis generaciones, el concepto fundamental del Polo, basado en una excelente relación costo-beneficio, un alto nivel de funcionalidad, tecnología innovadora para el segmento de autos pequeños y un diseño atractivo, ha demostrado mantenerse vigente y lo ha convertido en un éxito de ventas.

Además, el Polo ha dejado una huella imborrable en el segmento de los autos compactos durante décadas, recibiendo reconocimientos de medios especializados tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan premios como el Car of the Year 2010, el World Car of the Year 2010 y el World Urban Car 2018.

Un gran avance llegó con la plataforma modular transversal (MQB), que marcó nuevos estándares en conectividad, seguridad y dinámica de conducción, haciendo al Polo más digital e innovador.

Con más de 20 millones de unidades fabricadas, el Polo es uno de los autos más vendidos.

Actualmente, este pequeño auto cuenta con sistemas de asistencia y confort que suelen encontrarse solo en vehículos de categorías superiores, manteniendo su popularidad global y actualizándose hasta 2025. Un claro ejemplo es el Polo GTI, que ahora ofrece una conducción más ágil gracias al control electrónico de estabilidad (ESC) desconectable, neumáticos de alto rendimiento y una nueva configuración en suspensión y dirección.

