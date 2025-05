Ford Maverick: el modelo más vendido en EE.UU. llega recargado

Ford lanzó una renovada versión de su exitosa pick-up Maverick, que llega al mercado con más variantes, mayores avances tecnológicos y una capacidad todoterreno optimizada. Este modelo mantiene el espíritu de una SUV en cuanto a comodidad y facilidad de manejo.

Desde su aparición, la Maverick logró destacarse dentro del segmento de camionetas compactas, ofreciendo una combinación inédita de confort, tecnología, desempeño dinámico y soluciones de diseño funcional.

En 2023, la marca marcó un nuevo hito al lanzar la primera pick-up híbrida de su clase. Casi 10 mil usuarios en Argentina ya eligieron esta camioneta.

En esta actualización, la Maverick adopta un diseño exterior más audaz y moderno, y amplía su oferta con tres variantes: XLT 2.0L EcoBoost de 253 CV, Lariat Híbrida 2.5L de 196 CV, ideal para quienes priorizan la eficiencia y el confort de la motorización eléctrica, y la flamante Tremor 2.0L EcoBoost de 253 CV, pensada para destacar en terrenos difíciles con una estética y equipamiento exclusivos.

Ford Maverick

Como es habitual en todos los modelos de la marca, la nueva Maverick fue sometida a rigurosos ensayos para validar su rendimiento, resistencia y fiabilidad, cumpliendo con los exigentes estándares que caracterizan a la familia de pick-ups de Ford.

Esta pick-up permite elegir entre dos opciones de propulsión: un motor naftero 2.0L EcoBoost que entrega 253 CV y 375 Nm de torque, y un sistema híbrido en la variante Lariat que combina un motor naftero de 2.5L con otro eléctrico, alcanzando una potencia conjunta de 196 CV.

La transmisión automática de 8 velocidades está disponible en las versiones EcoBoost, mientras que la Lariat híbrida incorpora una caja eCVT. En todos los casos, la suspensión trasera independiente mejora el comportamiento en ruta y brinda un confort de marcha destacado.

La versión Tremor se presenta como la gran incorporación, con una estética que expresa potencia y carácter. Su equipamiento off-road incluye suspensión reforzada con amortiguadores de alto rendimiento, mayor despeje del suelo, ángulo de ataque ampliado y sistema de tracción 4WD con bloqueo de diferencial trasero.

Interior de la nueva Ford Maverick

La nueva Maverick estará disponible para los clientes a un precio de $45.400.000 para la XLT 2.0L AWD AT, $53.700.000 para la Tremor 2.0L 4WD AT y $56.800.000 para la Lariat Híbrida 2.5L AWD AT.