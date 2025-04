Así es la nueva Ford Maverick 2025

Ford dio a conocer la actualización de su Maverick, que ahora amplía su gama de versiones, incorpora más tecnología y eleva su capacidad todoterreno.

Con un diseño exterior más contemporáneo y robusto, la nueva Maverick se presenta en tres versiones: XLT 2.0L EcoBoost de 253 CV, Lariat Híbrida 2.5L de 196 CV y la nueva Tremor 2.0L EcoBoost de 253 CV, inspirada en la F-150 Tremor, diseñada para ofrecer un rendimiento todoterreno excepcional, tecnología avanzada y un diseño exterior distintivo.

La nueva Maverick ofrece dos alternativas de propulsión: un motor EcoBoost 2.0L de 253 CV para las versiones XLT y Tremor, y un sistema híbrido para la Lariat, que combina un motor naftero de 2.5L ciclo Atkinson de 163 CV con un motor eléctrico de 90 CV, alcanzando una potencia combinada de 196 CV.

La versión Tremor es la gran novedad de la nueva Maverick, con un diseño exterior que refleja su carácter. Está equipada con un paquete todoterreno que optimiza su desempeño fuera de la carretera, incluyendo una suspensión de alto rendimiento con amortiguadores y resortes reforzados, topes hidráulicos para mejorar la absorción en terrenos irregulares, un despeje 20 mm mayor que otras versiones y un ángulo de ataque incrementado en 10° para superar obstáculos con facilidad.

El sistema de tracción 4WD, exclusivo de esta versión, permite bloquear la tracción 50/50 entre ambos ejes e incluye un bloqueo de diferencial trasero para una tracción superior, además del sistema One-Pedal Trail Control, que actúa como un control de crucero para off-road, facilitando el manejo con un solo pedal en terrenos difíciles.

La Tremor cuenta con un neumático de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro ruedas. Mientras todas las versiones de la nueva Maverick ofrecen cinco modos de conducción (Normal, Remolque, Resbaladizo, Deportivo y Eco), la Tremor añade un modo “Off-Road” optimizado para maximizar su rendimiento fuera del asfalto.

Interior de la nueva Ford Maverick

La nueva Maverick es una pick-up compacta con un diseño que combina robustez, modernidad y carácter. Su exterior renovado incluye una parrilla imponente y faros LED con la firma lumínica en forma de “C”, característica de las pick-ups Raza Fuerte.

La versión Tremor destaca por su diseño funcional y expresivo, con una parrilla con barra transversal en naranja metálico, ganchos de rescate delanteros en el mismo tono, calcomanías “Tremor” en el capó y laterales, neumáticos 235/65 R17 A/T con llantas de aleación negras y detalles en naranja metálico.

La nueva Maverick está disponible a un precio de $45.400.000 para la XLT 2.0L AWD AT, $53.700.000 para la Tremor 2.0L 4WD AT y $56.800.000 para la Lariat Híbrida 2.5L AWD AT, en hasta seis colores: Blanco Oxford, Gris Mercurio, Azul Velocity, Negro Eclipse, Arena (Tremor) y Azul Glaciar (Tremor).