Volkswagen ID. Buzz fue elegido “Utilitario del Año 2025”

Volkswagen ID. Buzz fue galardonado como el Vehículo Utilitario Norteamericano del Año 2025, un reconocimiento otorgado en el Salón del Automóvil de Detroit 2025. Este modelo, una reinvención moderna del icónico Microbus de Volkswagen, ha sido distinguido como el mejor de su segmento gracias a su diseño, tecnología y sistema de propulsión completamente eléctrico.

Los premios North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) Awards 2025 son considerados uno de los más importantes dentro de la industria automotriz, ya que destacan a los modelos que marcan tendencia en cuanto a innovación, estética, seguridad, maniobrabilidad, experiencia de usuario y relación entre calidad y precio.

Un panel conformado por 50 influyentes periodistas especializados de Estados Unidos y Canadá evaluó rigurosamente a los participantes, y el ID. Buzz logró imponerse como finalista y, finalmente, conquistar el primer puesto en la categoría de vehículos utilitarios.

Volkswagen ID. Buzz

Inspirado en el espíritu retro del clásico Microbus, el ID. Buzz exhibe una estética inconfundible, con un llamativo emblema de Volkswagen y vibrantes combinaciones de colores en dos tonos que realzan su diseño.

En el interior, ofrece tres opciones de ambientación cromática (Moonlight, Dune y Copper) que aportan un aire moderno y sofisticado. Su equipamiento de serie incluye una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas, iluminación ambiental configurable en 30 tonalidades, un avanzado sistema de asistencia a la conducción IQ.DRIVE Nivel 2 y acceso automatizado mediante puertas corredizas y un portón trasero de apertura eléctrica.

En términos de desempeño, la versión ID. Buzz Pro con tracción trasera desarrolla 282 HP y brinda una autonomía estimada de 376 kilómetros, mientras que la variante con tracción integral 4Motion eleva la potencia a 335 HP y ofrece una autonomía aproximada de 371 kilómetros.

Interior del Volkswagen ID. Buzz

Para quienes buscan un nivel superior de sofisticación, el acabado ID. Buzz Pro S Plus incorpora características adicionales como el sistema Easy Open, que permite abrir las puertas y el maletero sin necesidad de utilizar las manos, un sistema de sonido premium Harmon Kardon, una pantalla de visualización frontal y la innovadora tecnología AreaView con cámaras de 360 grados.

En cuanto a su configuración interior, la versión estándar cuenta con capacidad para siete pasajeros mediante una segunda fila de asientos tipo banco, mientras que los modelos con tracción total y el acabado Pro S ofrecen asientos individuales tipo capitán.

El Volkswagen ID. Buzz está disponible en Estados Unidos a un precio base de 59,995 dólares.