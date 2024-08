Así es el nuevo Ford Bronco Sport

El Ford Bronco Sport 2025 experimenta un cambio significativo en su apariencia, adoptando un estilo más robusto y aventurero. Inspirado en su hermano mayor, el Bronco, este Sport Utility busca atraer a conductores que desean un vehículo que mezcle la versatilidad diaria con un mejorado desempeño en el off road.

Para esta actualización, Ford incorporó detalles visuales que le dan un aire más robusto y agresivo, como neumáticos más grandes y un despeje al piso más elevado, todo de la mano del paquete opcional Sasquatch.

Ford Bronco Sport 2025

Además de estos cambios visuales, se ha mantenido la estructura compacta que hace del Bronco Sport una opción ágil y fácil de manejar en la ciudad.

Uno de los aspectos más importantes del nuevo Ford Bronco Sport es la actualización de sus capacidades todoterreno. Este modelo ahora viene con una mayor capacidad de tracción, gracias a la incorporación de nuevas características como un sistema de suspensión mejorado, que eleva el desempeño del vehículo en terrenos accidentados.

Ford Bronco Sport 2025

Ford ha trabajado para que el Bronco Sport 2025 sea aún más versátil. Está equipado con el sistema G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), el cual permite al conductor seleccionar entre varios modos de manejo para adaptarse a diferentes condiciones de camino, desde nieve y lodo, hasta arena y roca.

Los sistemas de propulsión del nuevo Ford Bronco Sport vienen acompañados por una única caja de cambios automática de ocho relaciones. Por un lado cuenta con un 1.5 litros de tres cilindros con turbo que ofrece 180 HP y 271 Nm de torque, que se ve complementado por un 2.0 litros, también turboalimentado, capaz de producir 238 HP y 373 Nm de torque.

A pesar de sus claras intenciones todoterreno, el Ford Bronco Sport 2025 no descuida el confort y la tecnología en su interior. El habitáculo sigue siendo espacioso, cómodo y cuenta con una serie de tecnologías avanzadas que mejoran la experiencia de manejo. Entre las novedades destacan el sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil de 13,2 pulgadas y la integración con Apple CarPlay y Android Auto, que facilitan la conectividad del usuario.

El Ford Bronco Sport se encontrará disponible en todos los concesionarios de Estados Unidos a partir de noviembre, y se espera que el precio inicial sea de unos 40.000 dólares.