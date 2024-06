El nuevo hito que alcanzó el Fiat Pulse

El primer SUV de Fiat desarrollado y fabricado en Brasil, el Pulse, llegó en octubre de 2021 con el propósito de expandir la gama de productos de la marca e introducir a Fiat en el segmento de mayor crecimiento en la región, logrando recientemente la producción de 150 mil unidades en el Complejo Automotriz de Betim, Brasil.

El Pulse rápidamente se ganó la preferencia de los consumidores, posicionándose como uno de los SUV más buscados de su segmento. Junto con el Fastback, contribuye significativamente al aumento de las ventas de Fiat en esta categoría en el mercado.

En 2024, hasta mayo, la marca ocupa el tercer lugar en el ranking de SUV con una cuota del 10,3% y 33.319 unidades vendidas en Brasil.

Fiat Pulse 2024

El Fiat Pulse puede estar equipado con tres motores diferentes (aspirado 1.3 Firefly, 1.0 Turbo 200 y 1.3 Turbo 270), dos tipos de transmisión (manual y automática CVT) y actualmente ofrece las siguientes versiones: Drive 1.3 MT, Drive 1.3 AT, Audace Turbo 200 AT e Impetus Turbo 200 AT.

Cabe destacar que el Pulse fue elegido para ser el primer SUV de Abarth en el mundo y también está disponible en la región bajo esta exclusiva versión.

Interior del SUV

El Pulse se distingue por su paquete ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) que aumenta la seguridad de sus ocupantes. El modelo cuenta con funciones como encendido automático de faros, aviso de cambio de carril, frenado autónomo de emergencia (AEB), control de estabilidad y tracción (ESC) e indicación de frenado de emergencia (ESS).

Además, incluye una pantalla central multimedia táctil flotante de 8.4 pulgadas y 10.1 pulgadas, ambas con conectividad inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay, y cuenta con Fiat Connect Me, la plataforma de servicios conectados de la marca.

Fiat Pulse Abarth

Como se mencionó al principio, el Fiat Pulse se fabrica en Brasil y se exporta a 12 países de América Latina, incluido Argentina.