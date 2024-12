Encuentran una pick-up Ford F-150 con 30 años y bajísimo kilometraje

No es novedoso que las generaciones más antiguas de la Ford F-150 se han convertido con los años en verdaderas piezas de colección, y particularmente en el mercado de Estados Unidos las unidades de décadas pasadas se encuentran entre las más buscadas.

Lo mismo podríamos decir de esta F-150 de 1990, que tiene apenas 195 millas en el odómetro (313 kilómetros), algo que queda evidenciado en el estado que presenta.

Ford F-150 1990

Semejante kilometraje es increíble para cualquier camioneta de 30 años y por supuesto que esta Ford F-150 no es la excepción. Lamentablemente, el anuncio de la subasta no especifica demasiada información sobre la unidad, más allá de que menciona que no se utilizó durante décadas.

Dentro de los puntos a destacar de la pick-up, en el exterior la pintura es de dos tonos como en aquella época, y en este caso conserva las llantas de aluminio con sus respectivos neumáticos originales. Una verdadera joya perdida en el tiempo.

Lo mismo sucede con el interior, con un tablero que no presenta desgaste de ningún tipo, conservando las buenas terminaciones que acostumbraba la camioneta en esta generación. Detalles en símil madera, levantavidrios eléctricos y caja de cambios automática con comando al volante se encuentran dentro de los aspectos para mencionar sobre un habitáculo que al parecer no sintió el paso del tiempo.

En equipamiento esta pick-up viene con varias comodidades como dirección hidráulica, aire acondicionado, control de velocidad crucero y los mencionados levantavidrios eléctricos.

La mecánica de esta pick-up Ford se conforma por un motor V8 5.0 con 185 HP y 366 Nm de torque, que está acoplado a una caja de cambios automática. Lo que no queda especificado es si se trata de una variante con tracción simple o 4x4.