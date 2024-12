Así es la nueva versión híbrida del Citroën C3

El nuevo Citroën C3 amplía su gama tras el lanzamiento del Citroën ë-C3 completamente eléctrico y las versiones térmicas de este modelo. Ahora, llega al mercado español el nuevo Citroën C3 Hybrid, una solución híbrida que combina un motor naftero de 100 HP con un propulsor eléctrico de 48 V.

Esta configuración no solo ofrece un rendimiento destacado, sino que también otorga al vehículo el distintivo ECO de la Dirección General de Tráfico, lo que le permite acceder a las Zonas de Bajas Emisiones de las ciudades. Con esta nueva versión, Citroën entra en el creciente mercado de motorizaciones MHEV, que ya representa el 15% de su categoría.

Diseñado para trayectos urbanos y suburbanos, el Citroën C3 Hybrid 100 reduce sus emisiones de CO2 en un 10% respecto a motores térmicos equivalentes, lo que refuerza su perfil ecológico.

Citroën C3 Hybrid 100

Además, gracias a su sistema de recuperación de energía, puede funcionar en modo completamente eléctrico en más del 50% de los desplazamientos urbanos, ofreciendo cero emisiones y cero ruidos en entornos congestionados.

Bajo su capó, el motor gasolina turbo de 1.2 litros y 3 cilindros desarrolla 100 HP, trabajando en perfecta sincronía con el propulsor eléctrico gracias a una caja de cambios automática de doble embrague ëDCS6.

Interior del Citroën C3 Hybrid 100

En aceleraciones, el motor eléctrico aporta un “efecto Boost” que mejora la agilidad y seguridad al adelantar, mientras que en frenadas y desaceleraciones, la energía generada se recupera para recargar la batería. Esto amplía notablemente la autonomía en modo eléctrico, que, aunque teóricamente es de un kilómetro, en la práctica puede extenderse a la mayoría de recorridos urbanos.

Disponible en las versiones You Pack Plus y Max, el Citroën C3 Hybrid 100 destaca por su diseño moderno y atractivo, acompañado de un interior amplio. El diseño del salpicadero rompe moldes con un innovador Head Up Display que sustituye al cuadro de instrumentos tradicional, mejorando la ergonomía y ofreciendo una experiencia de conducción más tranquila y concentrada.

Citroën C3 Hybrid 100

El nuevo Citroën C3 Hybrid 100 ya se ofrece en España con un precio inicial de 19.700 euros.