El desafío que tendrá que afrontar el Ford Mustang

El Mustang GTD 2025 representa el máximo exponente de la ingeniería automotriz de Ford, diseñado para competir con los mejores deportivos europeos en circuitos como Nürburgring.

Con un motor V8 sobrealimentado de 5.2 litros que genera más de 820 HP y una velocidad máxima de 325 km/h, este deportivo de edición limitada está preparado para desafiar los estándares establecidos en el exigente circuito alemán, conocido como el "Infierno Verde".

Este icónico circuito, con casi 20 km de longitud y 73 curvas, ha sido el campo de pruebas definitivo para los autos deportivos más avanzados del mundo.

Ford Mustang GTD

Jim Farley, CEO de Ford, aseguró que el objetivo es romper la barrera de los 7 minutos en Nürburgring, un logro que hasta ahora ningún automóvil estadounidense ha conseguido.

Este desafío es visto como un estándar de oro en el mundo de los autos deportivos, y solo unos pocos coches europeos de alto rendimiento han alcanzado este tiempo de vuelta.

El Mustang GTD es una versión de calle del Mustang GT3 de competición, y cuenta con tecnología de punta, como frenos carbocerámicos, aerodinámica activa y una carrocería de fibra de carbono.

Circuito de Nürburgring

Su sistema de reducción de resistencia ajusta el ángulo del alerón trasero y activa aletas debajo del vehículo, logrando un equilibrio ideal entre velocidad y agarre.

Ford lanzará pronto un video titulado "The Road to the Ring", que mostrará la historia detrás de este impresionante esfuerzo por dominar Nürburgring y posicionar al Mustang entre los mejores deportivos del mundo.