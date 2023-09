No te pierdas a Hamilton y Russell a bordo de los Mercedes más rápidos

Si bien Mercedes no se encuentra en su mejor momento en la Fórmula 1, más que nada luego de 2021 y la dolorosa derrota a manos de Verstappen en la última vuelta del GP de Abu Dabi, ambos pilotos del equipo se toman un tiempo de distensión para probar los deportivos más rápidos de la firma alemana.

Los desafíos consisten en hacer slalom y drift

En una suerte de juego, tanto Lewis Hamilton como George Russell deben cumplir unos objetivos, entre los que se destacan hacer slalom entre conos y driftear con los vehículos que ellos mismos elijan.

Desafío final

Los deportivos a probar son el Mercedes-AMG ONE híbrido con motor V6 tomado de los monoplazas de Fórmula 1 que alcanza a desarrollar 1.000 HP. En segundo lugar, tenemos el AMG GT que entrega 577 HP y que Hamilton puso a prueba a la hora de hacer drift. Luego, Russell se subió al AMG C 63 E Performance que ofrece 680 HP para que finalmente el multicampeón del mundo terminara la jornada a bordo del AMG C 63 SE Performance que alcanza los 791 HP y 1.430 Nm de torque gracias a su sistema híbrido.