Fórmula 1: la urgente decisión que tomó Mercedes a horas de correr en Spa

Lo sucedido en Hungría incentivó a Mercedes. Si bien no pudieron coronar el fin de semana con un podio, la pole conseguida por Lewis Hamilton encendió al equipo alemán que presentará nuevas mejoras para, al menos, repetir lo conseguido días atrás y buscar romper con la hegemonía de Red Bull en el GP de Bélgica de Fórmula 1.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, habló al respecto: "Nuestro objetivo será convertir los aprendizajes de Hungría en acciones para este fin de semana. Spa es un lugar clásico y un verdadero desafío tanto para los coches como para los pilotos, especialmente con el formato Sprint y con un tiempo de práctica tan limitado".

Toto Wolff habló de las mejores que presentará Mercedes.

"Traeremos actualizaciones este fin de semana como parte de nuestro programa de desarrollo continuo. Esperamos que éste sea otro pequeño paso adelante para mejorar el W14. Sin embargo, como hemos visto en muchas carreras este año, es difícil predecir dónde estaremos en relación con nuestros competidores", agregó.

Por último, expresó: "Dondequiera que esté el verdadero ritmo de nuestro monoplaza, queremos maximizar el resultado en esta carrera final antes del 'parón' veraniego". Desde el cambio de reglamento, Mercedes solamente pudo ganar una carrera (Brasil 2022) y por eso necesita con urgencia resultados.

Hamilton, tras finalizar cuarto en el Hungaroring, había dicho que en reiteradas ocasiones le pidió a su equipo que deberían ir hacia la dirección que tomó Red Bull en el comienzo de la nueva era. "No paro de repetir al equipo de que necesitamos ir en esa dirección. No me importa si es con el coche de este año o ya con el de 2024", expresó. Al parecer, tomaron nota de los dichos del siete veces campeón y llegarán al GP de Bélgica con expectativas renovadas.