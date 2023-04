Conocé los secretos que esconde este Ford Focus RS

En el mercado de los autos modificados, el Ford Focus se ha convertido en un objeto de deseo para muchos fanáticos. Esto se debe a que ofrece una buena base para personalizar y realizar modificaciones, y en esta ocasión, el sitio Cars & Bids mostró una de sus unidades, que presenta una importante cantidad de mejoras realizadas por uno de sus usuarios.

Entre los detalles más llamativos del exterior, el Ford Focus presenta un aspecto más agresivo ya que se trata de una versión RS. Se destaca un kit de carrocería que incluye paragolpes delantero y trasero específicos, faldones laterales y un enorme alerón sobre el portón que es protagonista estelar de la parte posterior. Las llantas de aleación de 19 pulgadas de color negro también son un elemento que viene de fábrica.

En el interior, el Ford Focus RS viene de serie con asientos deportivos Recaro de cuero y Alcantara que ofrecen además una gran sujeción lateral. Además, su propietario anterior instaló un sistema de sonido de alta calidad, que proporciona una experiencia auditiva excepcional. También se han añadido detalles en fibra de carbono en diferentes zonas del habitáculo, como en el panel de instrumentos y las puertas.

Adentro podemos encontrar detalles como climatizador bizona, arranque del motor por botón, sistema multimedia con pantalla de 8’’ que incorpora la interfaz Sync3, control de crucero, entre otros elementos.

Pero sin dudas las modificaciones más sobresalientes están debajo del capó. La lista es extensa e incluye un turbocompresor Precision NX2, árbol de levas especial, radiador con más capacidad y un kit de suspensión con amortiguación regulable.

Gracias a las mejoras, el motor 2.3 EcoBoost de cuatro cilindros en línea entrega más de 500 HP (original viene con 350 HP) y se acopla a una caja de cambios Mountune de seis velocidades, que envía la fuerza a las cuatro ruedas.

Este Ford Focus RS no sólo es especial por sus modificaciones y su estado (acusa unas 2.000 millas en su odómetro), sino que también puede ser valorado por coleccionistas porque es una versión que ya no se fabrica más. Su producción finalizó en 2018 y desde entonces Ford no presentó ni desarrolló una variante similar para el mercado estadounidense. En cambio, sí mostró versiones deportivas del Focus en Europa.