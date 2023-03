El Fiat Panda 4x4 regresa más moderno y con mayor capacidad off road

Para quienes no estén al tanto de la historia de un modelo que conquistó a miles de clientes en Europa, el Fiat Panda nació en 1980 y la primera serie fue presentada en el Salón de Ginebra. Rápidamente el pequeño modelo se convirtió en uno de los más populares de la marca y hoy en día carga con una importante trayectoria a cuestas.

A fines de esa década el Fiat Panda incorporó una inédita variante 4x4, alternativa que supo conservar a lo largo del tiempo y que en la actualidad conserva en su tercera generación. Se trata de una serie que acumula nada menos que 43 años en su lomo.

Por eso, los encargados de la firma italiana Inglorious Basterds Cycles decidieron fabricar una restomod de aquel primer Fiat Panda 4x4, aunque con muchas particularidades. El auto conserva el aspecto y las líneas cuadradas de la primera serie, aunque también incluye elementos de la era moderna como faros con tecnología LED. La parte delantera además incorpora una defensa que monta los faros auxiliares de profundidad.

Toda la carrocería de este nuevo modelo viene fabricada a mano y a su vez tiene el despeje incrementado debido a que utiliza una nueva suspensión y enormes neumáticos preparados para todoterreno con llantas de 15 pulgadas. Esto mejoró además los ángulos de ataque y salida que son de 44,5 y 44,4 grados, respectivamente.

En el habitáculo sin dudas lo que más llama la atención es una enorme pantalla que se extiende a lo largo de todo el tablero. También cuenta con asientos deportivos y un volante de tres rayos con un aspecto que se remite a lo clásico.

Debajo del capó este Fiat Panda 4x4 utiliza un motor de cuatro cilindros y 1,2 litros que desarrolla 75 HP. La novedad es que se incorporó un motor eléctrico que funciona como generador y puede recuperar la energía cinética en las frenadas y utilizarla como apoyo en las aceleraciones, una tecnología que por supuesto no estaba presente en el Panda de los 80. La transmisión es manual de cinco velocidades y se acopla a u sistema de tracción a las cuatro ruedas.

Los responsables de esta particular creación no dieron especificaciones técnicas y se espera que esos datos sean anunciados dentro de unos meses. Lo que sí se sabe es que el fabricante espera producir apenas una decena de unidades y que por ende su precio no será popular como en el primer Panda. 58.000 euros es lo que se estima va a costar este Fiat Panda 4x4.