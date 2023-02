RAM 1500 REV 2024: así es la nueva pick up eléctrica

A tan solo unas pocas semanas de la develación del concept de su pick up cien por ciento eléctrica, RAM presentó la versión definitiva del vehículo que para competir con Ford F-150 Lightning.

A su vez, la marca anunció que comenzará a tomar reservas para la camioneta y que la exhibirá esta noche en el comercial del Super Bowl. La aparición por primera vez de la silueta definitiva decepcionó bastante a la prensa norteamericana porque comparte poco y nada con el prototipo que se había mostrado hace unas semanas, con un revolucionario aspecto que en su momento sorprendió a todos.

Aquel concepto trataba de imitar algo que hizo Chevrolet con la Silverado EV, pero en este caso el diseño es mucho menos emocionante ya que el modelo es prácticamente similar a una RAM 1500 con motor a combustión. El formato de la carrocería es el mismo y los cambios aparecen en la trompa y la cola, que fueron actualizados para adoptar el estilo del concept pero a medias. Se modificaron ópticas, parrilla, emblema y el diseño de las llantas.

Los detalles que se revelaron fueron muy pocos, pero al observar las imágenes se aprecia que la carrocería es doble cabina con caja corta. Acá hay otra diferencia, ya que el modelo conceptual tenía una inédita tercera fila con asientos auxiliares, algo que por lo visto no será de serie en esta pick up. Sin embargo, no está descartada la posibilidad de que se ofrezcan en un futuro.

Por ahora no hay imágenes del interior, pero al parecer nada ha sido modificado respecto de la RAM 1500 naftera, salvo por la incorporación de una segunda pantalla para el sistema multimedia ubicada enfrente del acompañante. Al igual que la competencia, la RAM eléctrica trae en la caja un sistema para proteger los elementos del exterior y también la posibilidad de acceder a energía.

Lo que se sabe de la configuración mecánica es que la RAM 1500 REV estará construída sobre una plataforma denominada STLA que ofrecerá una autonomía de 500 millas, algo que desde el vamos es superior a la competencia. Además, la firma confirmó la posibilidad de aumentar 100 millas de autonomía en alrededor de 10 minutos gracias a un sistema de carga rápida de CC de 350 kW.