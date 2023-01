El Ford Everest suma una nueva versión off road

La nueva Ford Ranger llegó a los diferentes mercados del mundo con varias alternativas para ofrecer, entre ellas la denominada Wildtrak, que presenta un aspecto más off road y suma algunos atributos para salir del camino. Esta versión no estaba disponible en Everest, que como sabemos es la variante “carrozada” de la pick up.

No obstante, a partir de ahora los usuarios podrán acceder a un Ford Everest Wildtrak porque la marca del óvalo presentó para el mercado de Nueva Zelanda este nivel de equipamiento en el SUV.

De esta forma, la gama Ford Everest queda ampliada, donde la Wildtrak complementará a las ya conocidas Trend, Sport y Platinum. En el caso del nuevo acabado, como en la Ranger tiene un estilo más “aventurero” con la presencia de molduras de color negro y estribos en los laterales.

Continuando con el apartado estético, el Ford Everest Wildtrak se ofrece con el característico color “Luke Yellow”, que se combina con elementos en gris. Tanto la parrilla como el paragolpes son específicos para esta versión, sumado a las llantas de 20 pulgadas que también tienen un acabado especial.

En el interior encontramos tapizados de cuero y diferentes costuras y tonalidades con el emblema Wildtrak. El equipamiento allí es bien completo, con elementos como asientos eléctricos calefactables y con ventilación, tablero de instrumentos cien por ciento digital con varias configuraciones posibles y un sistema multimedia de 12 pulgadas con conexiones inalámbricas para Android y Apple. La seguridad incluye la presencia de varias ayudas a la conducción.

La mecánica del Ford Everest Wildtrak se encuentra representada exclusivamente por un motor turbodiésel V6 3.0 que desarrolla 247 caballos de fuerza, potencia que se transmite a las cuatro ruedas mediante una caja de cambios automática de diez velocidades y un sistema de tracción integral permanente.

El nuevo Everest Wildtrak estará disponible en todos los concesionarios de Nueva Zelanda a partir de julio de este año. Por el momento la marca no confirmó la disponibilidad de esta nueva versión en otros mercados, pero se estima que también llegará a Australia, donde el modelo demostró ser bastante popular. En lo que se refiere al precio, se sabe que quedará ubicado entre los modelos Sport y Platinum.