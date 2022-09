El usado del día: Toyota Hilux DX

La Toyota Hilux es uno de los modelos más elegidos del país y el más vendido de su categoría, a tal punto que nos se limita exclusivamente a los 0km, sino también al mercado de usados.

Con infinidad de variantes, la pick-up mediana tiene configuraciones destinadas al trabajo, mientras que otras combinan esta función, con confort, seguridad, y prestaciones para salir de paseo.

Para este arranque del fin de semana, te traemos una versión cabina doble del año 2019, color plata, con 78.000 kilómetros. Esta variante es denominada DX.

Con motor 2.4 turbodiésel de 150 CV y 400 Nm, asociado a una transmisión manual de seis velocidades, posee tracción 4x2 (trasera).

Entre los detalles de equipamiento se destacan las llantas de chapa, levantavidrios eléctricos, cobertor de caja, barra antivuelco, dirección hidráulica, aire acondicionado manual, control de estabilidad y tracción, desempañador trasero, faro rompeniebla trasero, faros con regulación automática, airbags, volante multifunción, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta Toyota Hilux DX del 2019? Según la publicación, esta unidad se ofrece con un valor de 6.900.000 pesos. A continuación, mirá las imágenes.

