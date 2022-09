El usado del día: Toyota Yaris S

El Toyota Yaris es uno de los modelos más reconocidos a nivel mundial e incluso existen dos autos con el mismo nombre: uno vinculado a mercados emergentes y otro destinado a Europa. Mientras esperamos por la nueva generación (emergente), la edición actual sigue siendo uno de los autos más vendidos de la región.

Para este miércoles, te traemos una unidad de color rojo, con 2.500 kilómetros, del año 2020. La motorización se encuentra compuesta por un 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de variador continuo (CVT) de siete marchas simuladas.

En equipamiento, posee un sistema multimedia compatible con Apple Car Play y Android Auto con una central multimedia táctil, siete airbags, llantas de aleación de 16 pulgadas, sensores de estacionamiento, cámara de marcha atrás, computadora de abordo, sensor de lluvia, aire acondicionado digital, display de información de 4,2 pulgadas, techo solar eléctrico, volante multifunción, faros antiniebla delanteros y traseros, control de estabilidad y tracción, control de velocidad crucero, retrovisor con anti-encandilamiento automático, entre otros.

¿Cuánto sale este Toyota Yaris S del 2020? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 5.499.900 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.