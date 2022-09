El usado del día: Ford Ka +

El Ford Ka es uno de los modelos más recordados de la marca del óvalo, ya que desde su lanzamiento en la segunda mitad de la década de 1990, se convirtió en uno de los íconos dentro de los modelos más pequeños y económicos de la marca.

Rápidamente alcanzó las puertas del éxito con un diseño más que atractivo para la época. Tras más de 20 años del mercado, la tercera generación se afianzó en la zona inferior de la marca, aunque a diferencia de anteriores ocasiones, también contó con una variante cuatro puertas (Ka+), para aquellos que necesitaron mayor espacio de baúl. Sin embargo, con el cierre de fábricas en Brasil a comienzos del 2021, el Ka se despidió de nuestro mercado.

Para este arranque de semana, te traemos una de las últimas unidades correspondientes al año 2020, en su versión SEL con 19.000 kilómetros. El color de esta unidad es gris plata.

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 1.5 litros de tres cilindros con 123 CV y 151 Nm, asociado a una transmisión automática de seis velocidades con convertidor de par.

En equipamiento, cuenta con control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, seis airbags, faros antiniebla, parrilla cromada, luces diurnas, aire acondicionado manual, control de velocidad crucero, computadora de a bordo, volante multifunción, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de siete pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, cámara de marcha atrás, sensores de estacionamiento traseros, ganchos ISOFIX, entre otros.

¿Cuánto sale este Ford Ka+ de 2020? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 3.650.000 pesos.

