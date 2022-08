Chevrolet 310C, el sedán que llegará a México y al resto de América

Hace un par de meses, te contamos que Chevrolet se encontraba preparando un nuevo sedán compacto que debutará en varios mercados de América, con el objetivo de reforzar la oferta de modelos de la marca del moño.

Se trata del 310C, un modelo que aun no tiene nombre, ya que esta nomenclatura es la denominación del proyecto. A su vez, se espera que tenga una carrocería hatchback, aunque por el momento no hay demasiados detalles. Si bien este modelo se producirá en China (de hecho la producción ya comenzó), el primer destino no será el mercado local del gigante asiático, sino México.

Este inédito sedán fue desarrollado gracias a la asociación de General Motors con SAIC y Wuling, y finalmente llegó el momento de sumarse a la línea de montaje. Las primeras imágenes ya vieron la luz.

Como bien indica Noticias Automotivas, el modelo de Chevrolet podría tomar algún nombre ya utilizado en el pasado por la marca como lo hicieron los nuevos Captiva y Groove, ambos desarrollados en China. Entre las denominaciones apuntadas, este sedán podría nacer como Sail o Aveo.

Entre las motorizaciones que podría utilizar se destacan propulsores 1.3 o 1.5 de tres o cuatro cilindros, asociado a una transmisión manual o automática de tipo CVT.

Hay que tener en cuenta que en algunos países de la región como Brasil o Argentina, es poco probable que este modelo llegue, ya que se ofrecen otros vehículos como Onix u Onix Plus, mientras que algunos países como Chile, Colombia, por mencionar algunos, tendrán una llegada asegurada de este auto de Chevrolet. A continuación, mirá las imágenes.