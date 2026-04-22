Chevrolet Sonic: todo sobre el nuevo SUV cupé que llega en junio

En un evento de alto impacto realizado en Brasil, General Motors mostró por primera vez al mundo el Chevrolet Sonic 2027 . Aunque el nombre resulte familiar, el vehículo no tiene nada que ver con sus antecesores: se trata de un SUV cupé compacto desarrollado íntegramente en Sudamérica, que llega para ocupar el espacio vacío entre el Onix y la Tracker.

Bajo la premisa de democratizar el diseño de alta gama, el Sonic utiliza la Inteligencia Artificial como piedra angular de su desarrollo, logrando una estética que combina la robustez de un utilitario con la silueta deportiva de un cupé.

El principal argumento de venta del Sonic es, sin dudas, su presencia visual. Inspirado en las líneas del Equinox EV, el modelo estrena el nuevo lenguaje de diseño de Chevrolet:

Puertas adentro, el Sonic busca distanciarse de los compactos tradicionales ofreciendo un nivel de terminación que Chevrolet suele reservar para segmentos superiores.

Detalles exclusivos: La versión RS (tope de gama) incluye llantas de 17 pulgadas con detalles en rojo, terminaciones en negro brillante y el debut del nuevo emblema de la marca en color oscuro.

Perfil deportivo: Lo más disruptivo es su caída de techo en arco, que le da ese carácter de "cupé". A pesar de su look urbano, cuenta con 20 cm de despeje al suelo y molduras protectoras que le permiten salir del asfalto con confianza.

Frente imponente: Presenta una parrilla dividida en dos niveles donde el protagonismo se lo lleva la firma lumínica LED. Los proyectores principales no solo son estéticos, sino que aumentan la potencia de iluminación en un 20% .

La estrella del habitáculo es el Virtual Cockpit System , una interfaz que unifica el tablero de instrumentos digital con el centro multimedia de alta resolución. Además, el equipo de ingeniería se enfocó en la comodidad: los asientos utilizan una tecnología de espuma de múltiples densidades para garantizar el confort en viajes largos.

En cuanto a la seguridad, el modelo incorpora el paquete Chevrolet Intelligent Driving, un conjunto de asistentes de conducción optimizados específicamente para las particularidades del tránsito y los caminos de nuestra región.

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El Chevrolet Sonic se fabrica sobre la plataforma modular GEM y está impulsado por un motor Turbo de última generación, diseñado para equilibrar el ahorro de combustible con una respuesta ágil en ciudad.

Las ventas en la región arrancarán oficialmente a finales de este trimestre. En Argentina, el desembarco está previsto para el mes de junio, donde el Sonic entrará a dar pelea en el segmento que más crece, ofreciendo una alternativa con estilo propio para aquellos conductores que buscan tecnología y diferenciación sin saltar a un SUV de mayor tamaño.