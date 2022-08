El usado del día: Toyota Hilux SRV 4x2

Uno de los modelos icónicos de Toyota es la Hilux. Comercializada en casi todo el mundo y posicionándose en lo más alto en muchos países, la pick-up mediana es uno de los grandes éxitos de la marca. En Argentina, se produce en la planta de la ciudad bonaerense de Zárate, donde también la acompaña su derivado en forma de SUV, el SW4.

A lo largo de estos últimos años, la generación actual ha dado grandes frutos y con dos restylings desde su lanzamiento, se posicionó siempre al frente en el ránking de ventas.

Mientras esperamos por la presentación de su nueva edición, posiblemente lo hará el año que viene junto a la próxima Tacoma (su hermana estadounidense), para este arranque de semana te traemos una unidad de color blanco versión SRV.

Correspondiente al año 2017 y con 41.558 kilómetros, cuenta con un motor 2.8 litros turbodiésel de 177 CV y 420 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La tracción en esta variante es simple (trasera).

En equipamiento, cuenta con molduras y paragolpes cromados, estribos laterales, barra antivuelco, llantas de 17 pulgadas (neumáticos 265/65 R17), protector de cárter, climatizador bi-zona con salidas en las plazas traseras, pantalla táctil de siete pulgadas con navegador satelital, control de velocidad crucero, Power Mode, cámara de marcha atrás, toma de 12V, display de 4,2 pulgadas, volante multifunción, airbags frontales, cinturones tres puntos, sistema de arranque en pendientes, control de estabilidad, control de tracción, rompeniebla trasero, faros rompeniebla delanteros, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta Toyota Hilux SRV 4x2 del 2017? Según indica la publicación el valor de esta unidad es de 8.000.000 de pesos. A continuación, observá las imágenes.

