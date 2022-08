El usado del día: Ford Ranger XLT 4x2

Claramente, una de las máximas referentes de la pick-ups es la Ford Ranger. Hace décadas que la camioneta de la marca del óvalo se consolidó como una de las más vendidas del mercado, compitiendo en lo más alto del podio. Con infinidad de versiones y diferentes generaciones, el ícono de la marca estadounidense se produce en diferentes lugares del mundo (uno de ellos es la planta de la localidad bonaerense de General Pacheco).

Para hoy, te traemos una unidad correspondiente al año 2018 con 77.000 kilómetros, versión XLT 4x2. Se trata de una de las variantes más equipadas (la Limited es la tope de gama).

Debajo del capó, cuenta con un motor 3.2 Puma turbodiésel de 200 CV y 470 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades y tracción trasera.

En dimensiones, posee 5.359 mm de largo, 1.815 mm de ancho, 1.730 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.670 mm. Los neumáticos son 265 / 65 / R17 con llantas de aleación. El peso total del vehículo es de 3.200 kilos, mientras que la capacidad de remolque es de 1.800 kg. El tanque de combustible puede almacenar hasta 80 litros.

En equipamiento, cuenta con un elevado nivel de confort, tecnología y seguridad. Entre los puntos más notorios, es relevante la dirección eléctrica, control de estabilidad y tracción, control de descenso, barra San Antonio cromada (igual que los espejos, el paragolpes trasero y la parrilla), tapizados de tela, central multimedia de ocho pulgadas con SYNC 3 y compatible con Android Auto y Apple Car Play, siete bolsas de aire, asistente de arranque en pendientes, control de balanceo de tráiler, faros rompeniebla delanteros, climatizador digital bi-zona, sensor de estacionamiento traseros, cámara de marcha atrás, control de velocidad crucero, tres tomas de 12V, entre otros.

¿Cuánto sale esta Ford Ranger XLT 4x2? Según la publicación, esta unidad tiene un valor de 5.950.000 pesos.

