El usado del día: Chevrolet Cruze LTZ

Como solemos decir bastante seguido, el segmento de los medianos se encuentra en peligro de extinción, en especial el de los hatchbacks, ya que si bien no abundan, los sedanes continúan batallando.

El único modelo que sobrevive a este avance es el Chevrolet Cruze Hatch, vehículo que al menos en nuestro país podemos describirlo como “el último sobreviviente”. Producido en sus dos siluetas en la planta de Alvear (Santa Fe, Argentina), el auto sigue siendo un éxito en ventas.

En este arranque de fin de semana te traemos una unidad de color plata, correspondiente al año 2018 con 68.000 kilómetros y versión LTZ. Debajo del capó, cuenta con el motor 1.4 turbo de 153 CV y 245 Nm, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

En equipamiento cuenta con techo solar, llantas de aleación, sistema Start/Stop, control de velocidad crucero, acceso y arranque sin llave, climatizador automático, faros rompeniebla, sensor de lluvia, cámara de marcha atrás, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, sistema multimedia con pantalla táctil de ocho pulgadas, conexión OnStar, airbags frontales, laterales y de cortina, ganchos ISOFIX, control de estabilidad y de tracción, entre otros.

¿Cuánto sale este Chevrolet Cruze LTZ? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.450.000 pesos.

