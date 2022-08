El usado del día: Chevrolet C10 de los 60’s completamente restaurada

Chevrolet tiene una gran trayectoria en la Argentina y en gran parte de la región con su línea de pick-ups. Incluso en Estados Unidos, una de las camionetas más vendidas es la Silverado, pero más allá de las nuevas tecnologías y las grandes dimensiones, a veces está bueno revivir viejas épocas y subirse a modelos más “vintage”.

Es por eso que para hoy te traemos esta Chevrolet C10 de 1966 completamente restaurada con algunos agregados extra como el caño de escape y un estéreo símil original con Bluetooth. Además, posee cubiertas nuevas, batería renovada, entre otros.

Esta unidad de 2.000 km (restaurada) es color azul con motor 230 y transmisión manual de tres velocidades al volante.

La C10 de aquellos años venían con motor 3.8 de 125 HP y 27 kgm de torque. En dimensiones, posee 4.909 mm de largo, 2.000 mm de ancho, 1.863 mm de alto, y una capacidad de carga de 598 kilos.

¿Cuánto sale esta Chevrolet C10 de 1966? Como bien indica la publicación, el valor de esta unidad es de 18.000 dólares.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.