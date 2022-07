El usado del día: impecable Jeep Compass “base” con poco kilometraje

La estrategia de Jeep durante los últimos años parecería haber dado resultados. Por un lado, Renegade se encargó de atraer a muchos usuarios que buscaban subirse a su primer modelo de la marca, gracias al posicionamiento en la entrada de la gama, mientras que un escalón por encima se ubica hasta la actualidad el Compass.

El SUV mediano se encuentra en un segmento superior y ofrece un diseño con líneas similares al del Grand Cherokee. Sin embargo, en equipamiento es bastante parecido al de su hermano menor.

Para este martes, te traemos un Compass de 2020 con apenas 16.000 kilómetros de color negro. Se trata de la versión de entrada de gama conocida como Sport.

Desde el punto de vista mecánico, ofrece un propulsor 2.4 Tigershark con 174 CV y 229 Nm de torque (naftero), asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La tracción es delantera.

En dimensiones, tiene 4.394 mm de largo, 2.033 de ancho, 1.635 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.636 mm. La capacidad de baúl es de 390 litros, mientras que el tanque de combustible tiene una capacidad máxima de 60 litros. El peso total del vehículo es de 1.564 kilos. Los neumáticos son 225 /60 R17, mientras que las suspensiones (delantera y trasera) son independientes. A su vez, cuenta con frenos a disco en las cuatro ruedas.

En equipamiento, cuenta con barras longitudinales portaequipaje, espejos laterales con comando interno eléctrico, faros rompeniebla delanteros y traseros, faros halógenos, llantas de aleación, luces diurnas, apoyabrazos delantero central, asiento del conductor con regulación manual en seis direcciones, butaca del acompañante con regulación manual, tapizados de tela, climatizador automático bi-zona, volante multifunción, freno de estacionamiento eléctrico, volante regulable en altura y profundidad, airbags delanteros laterales, de cortina y de rodilla para el conductor (siete en total), control de estabilidad, control de tracción, control de mitigación de rolido, asistente en pendientes, ganchos isofix, cinco cinturones de seguridad tres puntos, central multimedia Uconnect de siete pulgadas (compatible con Aux-in, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de marcha atrás, control de velocidad crucero, sistema de monitoreo de neumáticos, , sensores de estacionamiento traseros, y alarma perimetral.

¿Cuánto sale este Jeep Compass Sport “semi-nuevo”? Según el anuncio, esta unidad se encuentra disponible por 8.620.000 pesos y posee varias modalidades de financiamiento.

