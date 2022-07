Se dejará de fabricar el Ford Ecosport: hasta cuándo estará disponible

Unos días atrás estuvimos hablando de la actualidad del Ford Ecosport y su futuro incierto, ya sea en Argentina como en el resto de los países del mundo. Durante fines del año pasado, la marca del óvalo dio a conocer la noticia que anunciaba el final de la fabricación del popular sport utility compacto en la planta de Chennai, India, país que abastece al mercado nacional.

Sin embargo, el anuncio reveló que el cierre no sería instantáneo, sino que se llevaría a cabo en los próximos meses (entrado el 2022). Finalmente, ese momento parecería haber llegado y en los días entrantes se producirá el lote final, compuesto por 1.500 unidades, según indicó UOL Carros.

Todas estos Ecosport serán fabricados para mercados de exportación, donde Argentina aparece como uno de los países indicados. En nuestro país, el SUV de origen indio se ofrece desde junio del año pasado, luego del cierre de la terminal brasileña de Camaçari (en enero de 2021).

Una vez que las 1.500 unidades sean exportadas, el único país que fabricará el icónico sport utility será Rumania, más específicamente en la terminal de Craiova donde la marca del óvalo abastece a gran parte de Europa. El punto positivo de esta planta es su continuidad, debido a que a diferencia de Brasil e India, la reestructuración de Ford no afectó a la fábrica del país del Viejo Continente.

Además, a partir del próximo tiempo también se actualizará para fabricar autos eléctricos, pero para eso, Ecosport se despedirá. De esta manera, se sabe que tarde o temprano, el SUV dirá adiós a nivel mundial.

Por el momento, en Argentina no se revelaron demasiados detalles sobre el futuro de este modelo, pero el año pasado se había dado a conocer la noticia de que estaría disponible hasta 2023. Aun así, no se hizo mención acerca de qué pasará después, pero habrá que estar atentos para saber si algún modelo lo reemplazará o si quedará sin sucesor. La nueva Maverick podrá absorber parte de los usuarios del SUV, pero estamos hablando de una silueta que no es la misma y tal vez haya gente que prefiere no comprar una pick-up de estas características.

En Europa y próximamente en Estados Unidos, el encargado de reemplazar a Ecosport será el nuevo Puma, pero hasta ahora no hay información sobre una eventual llegada a nuestra región.

La plataforma que utiliza este “sucesor” es la C2, la misma que el Focus IV, el Bronco Sport o incluso la nueva camioneta compacta (Maverick). En América, una planta que podría ser una buena opción para fabricar el Puma se encuentra en México (desde donde llega Bronco Sport y Maverick), pero por ahora no hay datos.

Tomando el contexto actual, si Ford decidiera importar el nuevo sport utility deberá tributar impuestos extrazona del 35 por ciento, posicionando al inédito modelo de forma no tan competitiva.