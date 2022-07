Ford Ecosport: ¿qué modelo podría reemplazarlo en Argentina?

Ha pasado poco más de un año luego de que Ford decidiera dejar de producir el Ecosport en Brasil, desde donde llegaba a la Argentina junto al Ka. La decisión vino acompañada del cierre de fábricas en el país vecino, aunque para contrarrestar el impacto, desde la marca revelaron que el popular SUV compacto comenzaría a llegar importado de India, como sucede hasta ahora.

Sin embargo, al poco tiempo de que desembarcaron las primeras unidades en nuestro mercado, en el país asiático también anunciaron una medida similar a la tomada en Brasil, con el cese definitivo en la producción de varios modelos, incluyendo Ecosport. Si bien se presentó un restyling, todo indicaría que no llegará a la Argentina.



El objetivo sería no apostar por una nueva generación, mientras que el deceso de este sport utility aun no se sabe cuándo llegaría. Por ahora, no hay demasiadas novedades en nuestro país, aunque al menos estará disponible hasta 2023 (aun no se sabe qué pasará después).

Es importante recordar que previo a la despedida de las terminales en Brasil, en nuestra región ya se estaba probando la nueva generación de este modelo, incluso también habían otros proyectos para lanzar nuevos vehículos regionales, pero todo se deshizo con la decisión del cierre definitivo.



En Asia ocurrió algo similar, había una nueva gama que también vería la luz, muchos de estos modelos gracias a la alianza con la automotriz Mahindra, pero entre el cierre de varias fábricas más la disolución de esta asociación, también se abandonaron diferentes desarrollos que estaban en proceso (igual que en Brasil). Por ejemplo, aparecieron imágenes de algunos modelos (probablemente SUV) que después nunca fueron presentados.

La gran pregunta ahora es la siguiente: ¿qué pasará después de 2023 con Ecosport?

El futuro es incierto. En Argentina, la gama se fue readaptando a las nuevas tendencias. Por ejemplo, desaparecieron casi todos los autos (nos referimos a las siluetas tradicionales como sedanes y hatchbacks) como Fiesta, Focus, Ka y Mondeo, mientras que los SUV y las pick-ups ganaron protagonismo.

Entre los recientes modelos que llegaron se destacan Bronco Sport, Territory, F-150 y sus variantes Raptor e híbrida, y la inédita Maverick, sin contar los restylings y las nuevas generaciones de aquellos vehículos que la compañía ya ofrecía, como por ejemplo el Kuga.



Sin embargo, Ecosport quedó en especial como el modelo “de entrada”, aunque habrá que ver cuál es la resolución de esta historia. Algunos rumores indican que Maverick cumplirá el rol para el reemplazo, pero sería un sucesor indirecto, ya que más allá de ser más nueva, es una silueta completamente distinta (pick-up). A su vez, existen chances de que Ford se anime a traer un nuevo modelo, pero el problema es la competitividad, ya que dependiendo desde donde provenga, podría quedar fuera de mercado debido a los precios (tendría que tributar más impuestos si viene de un mercado extrazona).

Un buen candidato es Puma, un crossover compacto presentado en 2019 en Europa, que de hecho allí ya se habría tomado la decisión de que se convierta en el encargado de reemplazar al Ecosport. Su fabricación se lleva a cabo en Craiova (Rumania).





La plataforma del Puma es la C2, una base modular que ya tiene varios de los modelos que llegan actualmente a la Argentina, entre ellos Kuga, Maverick y Bronco Sport (estos dos provienen de México).

Por ahora, no hay anuncios oficiales, pero si el nuevo crossover (Puma) llegara a la línea de montaje de países como México, donde la marca ya tiene esta plataforma disponible, sería una gran alternativa para los países sudamericanos, debido a que varios de estos tienen firmado un tratado automotor con el país de América del Norte (como sucede en Argentina). De este modo, se reducirían varios aranceles como el 35 por ciento que deben tributar aquellos “vehículos extrazona”.

Sea como sea, habrá que esperar un tiempo para saber cuál es el desenlace de esta larga historia.