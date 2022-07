El usado del día: impoluta Volkswagen Amarok Highline Pack 2015 con 47.000 km

Para comenzar este nuevo mes, te traemos uno de los éxitos de producción nacional más emblemáticos de la última década. Estamos hablando de la Volkswagen Amarok, una de las joyas de la marca alemana en nuestro país, que con 12 años en el mercado sigue batallando en lo más alto del ránking de los más vendidos.

En esta ocasión, vamos a hablar de una Amarok de segunda mano que se encuentra “inmaculada”, según indica el aviso que posee toda la información. Correspondiente al año 2015, se trata de una versión cabina doble Highline Pack de color negra con apenas 47.000 kilómetros.



Desde el punto de vista del equipamiento estamos nada más y nada menos frente a una de las configuraciones más equipadas de la camioneta mediana, si nos retrotraemos a siete años.

Con el conocido motor 2.0 TDI (turbodiésel) de 180 CV, posee una transmisión automática de ocho velocidades. A su vez, cuenta con tracción 4x4 con reductora, control de estabilidad y de tracción, airbags frontales y laterales, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento, volante multifunción, tapizados de cuero, computadora de a bordo, control electrónico de espejos retrovisores, llantas de aleación, ganchos ISOFIX, faros rompeniebla delanteros y traseros, sistemas de luces automáticas, central multimedia, dirección hidráulica, barra antivuelco, entre los elementos publicados más relevantes.

Entre los detalles a tener en cuenta, más allá de los 47.000 kilómetros y sus siete años de vida, cuenta con cubiertas nuevas.

¿Cuál es el valor de esta Volkswagen Amarok Highline Pack? Para acceder a esta unidad, el potencial cliente deberá desembolsar 6.889.900 pesos. Nuevamente, para saber más detalles en este link están todos los datos del vendedor.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”. La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.