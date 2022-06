Jeep ya prueba el mini Renegade: inminente lanzamiento

A principios de marzo, Jeep, una de las marcas estadounidenses de Stellantis, sorprendió con la primera imagen del denominado Proyecto 516, apodado también “Baby Renegade” o “Baby Jeep”, por sus dimensiones y posicionamiento, ya que se ubicará por debajo del exitoso SUV del segmento B.

En aquel momento, la marca lo mostró completamente sin camuflaje, lo que permitió conocer con bastante detalle su diseño y ahora acaba de dar un nuevo paso hacia su presentación: comenzó la fase de pruebas en Europa.

Ahora, según rescata el sitio especializado 16 Válculas, la unidad fue fotografiada en un estacionamiento de alguna oficina o planta del Grupo Stellantis –por la cantidad de vehículos de las marcas del consorcio como Opel y Citroën– y contaba con un espeso camuflaje en toda su carrocería, que permitía sin embargo distinguir gran parte de su diseño, que coincide exactamente con la imagen difundida por la compañía hace tres meses atrás.

Con un porte algo más pequeño que el Renegade, su diseño combina los rasgos clásicos de Jeep con identidad propia y también algo del family feeling actual: en el frente se destaca la infaltable parrilla de las 7 barras (carenada y en este caso oculta por el plotter) y los faros de Led rectangulares –divididos por las luces de circulación diurna–.

El paragolpes cuenta con una toma de aire de formato trapezoidal y protecciones plásticas en la zona inferior, al igual que los guardabarros, zócalos y los bajos de la carrocería. De perfil sobresalen los marcados pasarruedas que transmiten una sensación de mayor robustez y una línea de cintura alta, sin tercera ventanilla en el pilar C y con las manijas de las puertas traseras “escondidas” en el marco.

Tal como en el Compass (segmento C, compacto), el techo está pintado en color negro, contrastando con la carrocería y el capot también posee un aplique en ese mismo tono como las versiones Trailhawk. Será el más urbano de los vehículos de la marca, pero no por eso carece de una imagen aventurera, de hecho, deberá llevar el emblema Trail Rated que certifica sus capacidades off road.