¿Conviene ir a Chile a comprar cubiertas?

Es un dolor de cabeza salir a buscar cubiertas en el mercado argentino. Desde hace algunos meses, los precios están por las nubes, suben bastante más que la inflación general y además hay un evidente faltante de oferta.

Las razones son varias: la pandemia ayudó, los problemas locales referidos a la administración de las importaciones también complican la situación y los fabricantes locales no dan abasto en satisfacer la demanda interna, todo esto sumado a algunas prácticas especulativas (guardas la mercadería), hacen que el panorama sea de muchas dificultades para quien necesite hacer un recambio de neumáticos.

Incluso por esta situación, en las últimas horas se conoció una intimación de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo tanto a marcas fabricantes como importadoras de neumáticos para que expliquen qué está pasando, informen costos y precios de los productos salidos de la fábrica como también el precio sugerido al público.

Las marcas que recibieron la intimación fueron Fate, Guerrini, Fortalein, Pirelli, Neumasur, Larocca y Bridgestone. Esta última fue noticias en febrero porque repartió nada menos que ganancias con sus empleados y pagó un bono nada menos que de 730.000 pesos. Esta cláusula, única en Argentina, fue incorporada tras un acuerdo entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) en el año 2001.

Esta marca incluso en agosto del 2020 anunció que su planta de producción de neumáticos en la localidad bonaerense de Llavallol sumaría un turno para cubrir la demanda local y de exportaciones, para lo cual está contratando a más de 230 personas. Uno de los objetivos es superar el récord del millón de neumáticos embarcados a Estados Unidos, México y Brasil en el 2019.

En Argentina hay tres fábricas de cubiertas: Pirelli, Firestone/Bridgestone y Fate, la que más produce y provee. Pero “Fate cubre 20% de la demanda de todo el país. A pesar de que están las otras marcas importadas, como Michelin y Goodyear, que ayudan a proveer a los consumidores, queda siempre un déficit”, detalló Jorge Luis Pérez, dueño de la cadena de gomerías Mr. Wheels citado en enero en una nota de Ámbito Financiero.

A esta situación hay que agregar que las fábricas locales enfrentan inconvenientes para producir debido a que algunos de los insumos requeridos para fabricar neumáticos son importados. “Por más que esté la fábrica acá, los insumos son de afuera y entran a cuentagotas por el tema del dólar. Eso hace que se agudice más el problema”, acotó Pérez, y añadió: “Nosotros vendíamos 10 neumáticos y reponíamos tres. Eso ha ido volteando el stock de las gomerías”.

Pero parece que nada alcanza. Es por eso que los precios de las cubiertas en Argentina están por las nubes. Tomemos de referencia el neumático 185/60/R15 que calza el Fiat Cronos, el auto más vendido del país.

En Mercado Libre su precio está entre los 30.000 y los 40.000 pesos por unidad dependiendo la marca. Este mismo neumático, en Chile, en algunas de las tiendas más grandes de Santiago se puede conseguir entre 12.400 y 28.000 pesos. En el caso de los más accesibles, sales 54.000 pesos chilenos lo que equivalen a unos 62 dólares que a su vez son unos 12.400 pesos argentinos al cambio ilegal. No obstante hay también del doble de ese valor, de mejor calidad, y otros mucho más costoso, de 130.000 pesos chilenos (150 dólares).

Hay que tener en cuenta que las marcas son variadas pero también que en Chile no vamos a encontrar problemas de stock. Es decir que la cubierta la podemos conseguir a menos de la mitad del precio que en nuestro país.

Veamos otro ejemplo de un neumático más grande para otro tipo de vehículo. Una cubierta 215/65/R16 (que usa por ejemplo la popular Renault Duster) en nuestro país están entre los 46.000 y los 70.000 pesos. En Chile, en promedio, la misma cubierta cuesta unos 80.000 pesos chilenos, es decir unos 93 dólares, que al cambio blue son aproximadamente 18.600 pesos argentinos. La diferencia es notable.

Si, imaginemos, queremos cambiar las 4 cubiertas de nuestro SUV, en Argentina necesitaremos, por lo menos, 184.000 pesos, mientras que el Chile con 74.400 podremos realizar la misma operación. Esta situación se da, con número parecidos, en Bolivia y Paraguay.

Si bien no está permitido por AFIP ingresar cubiertas sin uso desde el extranjero, si uno las colora y las rueda al menos unos kilómetros, ya no estaremos hablando de un producto nuevo sino usado, por lo que no habría inconvenientes en ingresar al país en nuestro vehículo con “patitas nuevas”.

Hoy, con la facilidad que da internet para comparar precios y analizar posibilidades, por ahí una escapada a Santiago de Chiles desde Mendoza o a cualquier otra ciudad desde las provincias del Oeste argentino, puede ser una oportunidad para conseguir neumáticos a mucho menos precio y sin tener que rabiar por los problemas de stock.