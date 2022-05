En un Nissan eléctrico, de polo a polo, recorrerá 27.000 kilómetros

Nissan anunció su asociación con el aventurero británico Chris Ramsey para emprender la primera aventura de conducción totalmente eléctrica del mundo desde el polo norte hasta el polo sur.

Comenzando en marzo del 2023, la expedición Pole to Pole verá a Ramsey y su equipo en un Nissan Ariya e-4ORCE viajar más de 27.000 kilómetros a través de varias regiones y continentes con temperaturas que oscilan entre -30° C y 30° C. Ramsey será la primera persona en conducir de polo a polo en un vehículo de cualquier tipo mientras se abre camino desde el Ártico a través de América del Norte, Central y del Sur, antes de cruzar a la Antártida.

La ruta recorrerá algunos de los paisajes más extremos y a la vez hermosos del mundo. Desde glaciares cubiertos de nieve hasta escaladas traicioneras de montaña y vastas dunas desérticas; el Pole to Pole conducido por el Nissan Ariya llevará a los seguidores a través de un territorio impresionante e inexplorado.

"Estamos orgullosos de anunciar nuestra asociación con Chris Ramsey y el equipo de expedición Pole to Pole", dijo el vicepresidente ejecutivo de Nissan, Asako Hoshino, director global de marketing y ventas.

"El nuevo crossover totalmente eléctrico Ariya permite ir más lejos, más fácil y con comodidad. Y con la tecnología de control e-4ORCE que proporciona una mayor estabilidad y tracción en una variedad de superficies, sabemos que será el socio perfecto para Chris y su equipo en su desafiante viaje totalmente eléctrico", agregó.

Esta aventura de alto perfil respalda Nissan Ambition 2030, la visión a largo plazo de la compañía para potenciar la movilidad con la electrificación como enfoque central. La visión tiene como objetivo ofrecer vehículos y tecnologías emocionantes que potencien los viajes de los clientes.

En preparación para las gélidas condiciones árticas y antárticas el Nissan Ariya e-4ORCE de Ramsey se modificará con un exterior resistente personalizado que se adaptará para transitar a través de terrenos extremos con ruedas, neumáticos y suspensión mejorados. Un segundo Nissan Ariya e-4ORCE sin modificar actuará como vehículo de apoyo en todo el continente americano.

La e-4ORCE es la tecnología de control de todas las ruedas más avanzada de Nissan que gestiona con precisión la potencia de salida y el rendimiento de frenado para mayor suavidad y estabilidad. El sistema mejora la confianza del conductor al trazar la línea de conducción prevista sobre una variedad de superficies de caminos, incluidas las rutas mojadas y nevadas, sin la necesidad de cambios en el estilo de conducción.

Esta no es la primera expedición totalmente eléctrica para Chris Ramsey. Ha estado aventurándose en vehículos eléctricos durante más de una década. En el 2017, él y su esposa Julie, se convirtieron en el primer equipo en completar el Rally Mongol en un vehículo totalmente eléctrico. La pareja viajó más de 16.000 kilómetros a través de múltiples lugares durante 56 días en su propio Nissan LEAF.

Chris Ramsey, fundador de Pole to Pole, comentó: "Nuestra misión es demostrar que los vehículos eléctricos pueden enfrentarse a los entornos más duros, desde el frío extremo de los polos hasta las selvas cálidas y húmedas de Sudamérica, e ilustrar que su conducción es estimulante a la vez que satisface las exigencias diarias de los conductores de todo el mundo. Es fantástico ver que una marca mundial tan importante e innovadora se asocie con nuestra expedición".