Alguien imaginó cómo sería la pick up más rápida del mundo

Cuando en 1991 GMC lanzó al mercado la Syclone, inmediatamente se convirtió en la pick up más rápida del mundo, con un registro de 0 a 60 mph en apenas 4,3 segundos. En aquella época, la camioneta estaba a la altura de modelos deportivos como el Corvette ZR1 o incluso una Ferrari 348. Y como fue un vehículo que tuvo una producción muy limitada de unidades, en Estados Unidos alguien tuvo la idea de diseñar un boceto de cómo luciría una alternativa moderna de la versión original.

El diseñador Timothy Adry Emmanuel creó para el sitio HotCars una proyección inédita de un posible "nuevo" GMC Syclone, que por cierto luce muy realista y anticipa lo que podría ser una próxima pick up deportiva de alta performance.

Para el proyecto se tomó como base una GMC Sierra 1500, por eso pueden verse algunas reminiscencias, sobre todo en el sector frontal. Sin embargo, al mismo tiempo se logró darle un aspecto clásico que se remite al modelo original de la década del 90, algo que puede observarse en varios detalles como el diseño del paragolpes delantero, la toma de aire en el capot y también las llantas.

Ya quedó demostrado en el aspecto exterior que se trata de una camioneta que desde el vamos promete prestaciones deportivas. Entonces, ¿qué imaginaron para el motor? La GMC Syclone original utilizaba un V6 4.3 turboalimentado que desarrollaba 280 HP, aunque en aquella época se comentaba que las prestaciones de la camioneta dejaban en claro que la mecánica erogaba más potencia de la declarada.

Dentro del grupo General Motors hay varias alternativas que se podrían tomar en consideración a la hora de desarrollar una pick up deportiva. Una de ellas es un V6 biturbo con 335 HP utilizado por algunos modelos de Cadillac, que está combinado a una transmisión automática de diez velocidades.

Otra variante que se mencionó en el diseño de esta proyección fue otro impulsor de Cadillac, pero en este caso un bestial V8 que estuvo presente en el modelo CT6-V durante un tiempo. Se trata de un propulsor con 4,2 litros que eroga unos 550 HP y quizás sería la opción más indicada para que la “nueva” GMC Cyclone esté a la altura de su antecesora.

La realidad es que GMC produjo aproximadamente unas 2.998 unidades de la pick up Syclone entre 1991 y 1992. Gracias a sus características tan especiales, la camioneta quedó en la historia como un desarrollo único y exclusivo entre los exponentes de su clase, y prueba de eso es que ya no existe ninguna otra pick up con una versión similar. Quizás la última de este segmento fue la mítica Ford F-150 Lightning, que se despidió en 2004 y ahora esa denominación es utilizada por la inédita versión eléctrica de la F-150 actual.