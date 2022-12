¿Se viene una nueva Ford F-150?

Al parecer la Ford F-150, una de las camionetas más vendidas en Estados Unidos, está por tener su primer rediseño sobre la base de su última evolución lanzada en 2020. Esto se debe a que aparecieron nuevas fotos espía que sugieren esta posibilidad, sumado a que es algo normal que a mitad de vida de un determinado producto las marcas desarrollen un restyling para poner al día ese modelo.

En este caso, el sitio Autoblog sugiere que los cambios más profundos estarán en la trompa, debido a que las unidades que aparecieron circulando por la calle tenían un importante camuflaje en ese sector, lo que indicaría una posible modificación en la disposición de algunos elementos como parrilla, ópticas y paragolpes.

A su vez, en el sector posterior también es intrigante el hecho de que haya camuflaje en el área de la caja de carga. Es imposible saber lo que esconde Ford, pero en Estados Unidos esperan un cambio sustancial en las líneas del portón, que quizás incluya hasta la incorporación de un sistema de apertura diferente a todo lo conocido. Igualmente, por ahora son solo especulaciones de los medios especializados en el mercado estadounidense, donde la Ford F-150 es uno de los vehículos más exitosos.

Otro detalle del sector posterior tiene que ver con las luces, ya que el camuflaje no llega a cubrir toda la óptica y eso permite distinguir que el formato no se verá modificado. Sin embargo, el diseño interior de las mismas recuerdan al que utiliza la F-150 Lightning, la flamante variante 100% eléctrica de la pick up.

Del resto, como los posibles retoques para el habitáculo o las mecánicas, todavía no hay demasiada información. Pero por tratarse de una actualización de media vida quizás los responsables de Ford solo harán hincapié en el aspecto exterior y mantendrán el elevado nivel de confort y seguridad que se respira en el interior de cualquier Ford F-150.