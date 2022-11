El usado del día: Jeep Renegade 1.8 Sport

El lanzamiento del Renegade en 2014 ha sido uno de los aciertos mas grandes que ha tenido Jeep en mucho tiempo. Su buen rendimiento, espacio en el habitáculo y precio económico lo ha convertido en todo un éxito en su segmento.

Para este martes, te traemos un Jeep Renegade Sport de 2019 con 47.000 km. Cuenta con un motor 1.8 E-TorQ EVO de 128 CV y 128 Nm de torque, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades y tracción delantera (4x2).

En el interior, encontramos asientos tapizados de tela, volante multifunción forrado en cuero y regulable en altura y profundidad, control de velocidad crucero, aire acondicionado, comando de freno de mano electrónico, instrumental con pantalla de 3.5 pulgadas, sistema multimedia con pantalla táctil de 5 pulgadas, entre otros detalles.

En materia de seguridad, incluye seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad, cámara de estacionamiento trasera, asistente de frenado de emergencia, control de ascenso en pendiente, control de tracción, sensores de estacionamiento trasero, control de balance de tráiler, entre otros elementos.

Las dimensiones de esta versión son de 4,23 metros de largo, 2,01 metros de ancho, 1,66 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,57 metros. Además de contar con llantas de aluminio de 16 pulgadas, el baúl tiene una capacidad de 160 litros, mientras que con los asientos traseros rebatidos la cifra aumenta a 1.300 litros.

¿Cuánto cuesta este Jeep Renegade 1.8 Sport? Según la publicación, su valor es de 5.400.000 de pesos.

