Fiat acompaña al Moto Travel Fest 2026 con su propuesta de trabajo y versatilidad

Fiat es sponsor oficial del Moto Travel Fest 2026, el encuentro más importante de Argentina dedicado a las motos, los viajes y la aventura.

Fiat será sponsor oficial del Moto Travel Fest 2026, el encuentro más importante de Argentina dedicado a las motos, los viajes y la aventura, que se realizará los días 24, 25 y 26 de abril de 9:30 a 20h en Enduro Park Argentina.

Allí la marca contará con un stand especialmente pensado para acercar su propuesta de producto a un público que valora la funcionalidad, la versatilidad y la capacidad de respuesta. Los vehículos exhibidos serán tres de sus referentes dentro del universo pick-up: Fiat Strada, Fiat Toro y la nueva Fiat Titano.

La propuesta de Fiat en el Travel Fest 2026 Fiat Strada Fiat Strada

Además, los asistentes tendrán la posibilidad de vivir la experiencia FIAT en primera persona a través de las pruebas de manejo de Fiat Toro y Fiat Titano, dos vehículos preparados para demostrar su desempeño en terrenos exigentes y en escenarios donde la resistencia y la capacidad son protagonistas.

Por tercer año consecutivo, el Moto Travel Fest reunirá a miles de fanáticos del universo trail y touring en un entorno único pensado para vivir la experiencia completa de la aventura sobre ruedas. Con más de 6.000 visitantes en su última edición, más de 40 marcas participantes y una fuerte presencia en medios y redes sociales, el evento se consolidó como el gran punto de encuentro entre las marcas y su público.