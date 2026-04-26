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Fiat acompaña al Moto Travel Fest 2026 con su propuesta de trabajo y versatilidad

Fiat es sponsor oficial del Moto Travel Fest 2026, el encuentro más importante de Argentina dedicado a las motos, los viajes y la aventura.

Fiat Sponsor del Travel Fest 2026

Fiat Sponsor del Travel Fest 2026

Fiat será sponsor oficial del Moto Travel Fest 2026, el encuentro más importante de Argentina dedicado a las motos, los viajes y la aventura, que se realizará los días 24, 25 y 26 de abril de 9:30 a 20h en Enduro Park Argentina.

Allí la marca contará con un stand especialmente pensado para acercar su propuesta de producto a un público que valora la funcionalidad, la versatilidad y la capacidad de respuesta. Los vehículos exhibidos serán tres de sus referentes dentro del universo pick-up: Fiat Strada, Fiat Toro y la nueva Fiat Titano.

La propuesta de Fiat en el Travel Fest 2026

Fiat Strada
Fiat Strada

Fiat Strada

Además, los asistentes tendrán la posibilidad de vivir la experiencia FIAT en primera persona a través de las pruebas de manejo de Fiat Toro y Fiat Titano, dos vehículos preparados para demostrar su desempeño en terrenos exigentes y en escenarios donde la resistencia y la capacidad son protagonistas.

Por tercer año consecutivo, el Moto Travel Fest reunirá a miles de fanáticos del universo trail y touring en un entorno único pensado para vivir la experiencia completa de la aventura sobre ruedas. Con más de 6.000 visitantes en su última edición, más de 40 marcas participantes y una fuerte presencia en medios y redes sociales, el evento se consolidó como el gran punto de encuentro entre las marcas y su público.

La participación de la marca busca acercar su propuesta a un público apasionado por el movimiento, la tecnología y las experiencias auténticas, en un predio especialmente diseñado para los amantes de las motos, los viajes y la adrenalina. Durante tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones, test drives, propuestas gastronómicas y múltiples experiencias vinculadas al universo adventure.

De esta forma, Fiat continúa consolidando su posicionamiento junto a propuestas que conectan con nuevos públicos y estilos de vida, acompañando experiencias que trascienden el producto y refuerzan el vínculo emocional con sus consumidores.

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