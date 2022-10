El usado del día: Ford Ka 1.5

Desde su lanzamiento en 1996 el Ford Ka fue el modelo más económico de la firma, ubicándose por debajo del Fiesta. El objetivo que se le había marcado era competir contra otros modelos como el Renault Twingo y el Peugeot 106.

Desde sus inicios encajó perfectamente en el mercado, teniendo un diseño atractivo y minimalista. Lamentablemente en 2021 el óvalo anuncio el cese de su fabricación tanto en Europa como en nuestra región, aunque ya las últimas versiones que se encontraban en nuestro mercado distaban mucho con respecto a la primera generación.

En esta oportunidad te traemos una de las últimas unidades producidas en Brasil, un Ford Ka de 2021 con 9.723 kilómetros.

Esta versión es propulsada por un motor 1.5 con cuatro cilindros en línea entregando una potencia de 123 CV y 138 Nm , asociado a una transmisión manual de cinco velocidades con convertidor de par y tracción delantera.

En cuanto al confort, encontramos asientos tapizados de tela con ajuste manual, aire acondicionado, cierre centralizado con comando a distancia, volante multifunción con ajuste en altura, vidrios delanteros y traseros eléctricos, entre otros detalles.

En materia de seguridad el Ka ofrece dos airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, sistema de arranque en pendientes, entre otros elementos.

Sus dimensiones son de 3,88 metros de largo, 1,99 metros de ancho, 1,52 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,49 metros. Cabe destacar que su baúl ofrece una capacidad aproximada a los 260 litros.

¿Cuánto sale este Ford Ka SE de 2021? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 3.420.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.