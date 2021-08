Nuevo protocolo LatinNCAP: por qué la Renault Duster pasó de 4 a 0 estrellas

En octubre del 2019, el organismo independiente de evaluación de la seguridad de los vehículos LatinNCAP, realizó una prueba de choque que no era relevante para el mercado argentino. Es que la nueva generación de la Renault Duster producida en Brasil aún no se ofrecía en nuestro país.

Ahora, que el modelo sí se ofrece, LatinNCAP volvió a probarlo, pero esta vez bajo el nuevo protocolo implementado a fines del 2020.

Y el resultado sorprendió por lo duro: la misma Duster (diferentes unidades de la misma generación) pasó de 4 estrellas en adultos y 3 en niños a 0 estrellas bajo la nueva puntuación que aglutina ambos resultados y le suma protección a peatones y ayudas a la conducción, según detalla el sitio especializado Auto Web.

Es cierto que la Duster no pasa del doble airbag y que no ofrece sistemas como frenada de emergencia, pero es el mismo equipamiento que tenía cuando logró un puntaje casi ideal en el 2019.

El resultado de ambas evaluaciones demuestra lo duro que se ha puesto LatinNCAP con los nuevos protocolos, algo que redunda en una mejor información para el comprador, pero que hasta que no se haga extensiva al resto de los modelos, cargará una muy pesada mochila para los vehículos que vayan siendo evaluados.

En este nuevo test en particular, LatinNCAP destacó dos situaciones que no se habían vivido con la prueba del 2019: una fuga de combustible después de la prueba de impacto frontal y una apertura de la puerta del acompañante luego del impacto lateral.

Además, hay que aclarar que en el 2019 se utilizó una versión brasileña y en el 2021 una producida en Rumania sumó información al test.

Sin embargo, a Argentina llega la Duster producida en Colombia, que es muy similar a la producida en la planta brasileña de Curitiba.

Justamente apenas conocido el resultado del test, desde Renault Brasil aclararon algunas cuestiones:

* El vehículo Duster, que tuvo su test divulgado en agosto de 2021, es exactamente el mismo en términos de contenido de seguridad activa y pasiva en relación al vehículo que obtuvo cuatro estrellas en la protección para adultos y tres estrellas en la protección para niños, en tests realizados por la misma institución en 2019.

* En 2020, LatinNCAP cambió los protocolos de tests y, a raíz de eso, los resultados son diferentes.

* Es importante destacar que el Renault Duster cumple rigorosamente con las reglamentaciones en los países en que es comercializado, superándolas en algunos casos. El modelo trae diversos equipamientos de seguridad como ESP, alerta de punto ciego, cámara Multiview, asistente al arranque en pendiente, entre otros, que no son obligatorios por ley.

* Renault considera que, así como hubo una gran evolución en la seguridad vehicular en los últimos años, el tema seguirá evolucionando y Renault continuará ofreciendo productos con alto nivel de seguridad.

A esto, LatinNCAP contestó:

* Los protocolos fueron actualizados, la marca lo sabía y por eso en nuestra opinión patrocinó un test de Duster en 2019 a contrarreloj, cuando aún la versión de producción local no estaba disponible. Por ello patrocinaron el test con versiones rumanas que se vendían en ese momento en Chile. Renault quiso llegar a tiempo con el protocolo anterior para obtener un resultado no tan malo. Renault conocía el cambio de protocolo. Desde 2016 Latin NCAP venía informando sobre el protocolo nuevo de 2020 y Renault, como las otras marcas, participaron en las reuniones.

* LatinNCAP no dice que un modelo no cumple con las normas que exigen los gobiernos, ni que sea ilegal, sino que tiene baja seguridad respecto a nuestros criterios. Desde nuestro punto de vista, Renault deja implícito que la seguridad exigida por el gobierno no es del nivel de lo que se exige en Europa. La asistencia de partida en rampa es una funcionalidad del ESC, el cual ha mostrado algunas oscilaciones preocupantes en el video del test que realizó LatinNCAP. La alerta de punto ciego es opcional, no estándar y según la información circulante no tiene un amplio nivel de penetración de mercado. Renault no ofrece ni como opcional los airbags de cortina y airbags laterales, que por el contrario son estándar en Europa, aun sin que fueran obligatorios. En Europa, los airbags de cortina recién se obligaron por ley en 2019-2020, antes de ello los ofrecían estándar.

* En comparación con el viejo Duster, sí: ha habido un avance. Si se mide con las competidores SUV o compactos de 5 estrellas claramente Duster (y mas aún esta nueva versión) deja muchas decepciones. Principalmente porque el equipamiento de seguridad es un tema de decisión comercial, ya todo está desarrollado. Renault con el Sandero en Brasil volvió a “desarrollar” un airbag local más chico que el del ya antiguo Sandero Europeo en 2019, que es el mismo airbag que tiene la versión Colombiana del Sandero (evaluada en 2019). Desarrolló algo nuevo localmente, más chico, tal vez más barato, para involucionar en seguridad pero sin perder desempeño del test.

* Latin NCAP ha indicado en reiteradas oportunidades que están esos fabricantes que desarrollan para atender exigencias de 3, 4 5 estrellas (a veces apenas) y otros que desarrollan para brindar protección real a los ocupantes y peatones. En nuestra visión, Renault por el momento es del primer tipo.

* Decepciona mucho Renault y está muy distante de lo que su CEO insinuó en público hace pocos meses atrás.

* Sobre la consulta o reclamo de algunos consumidores sobre versiones de los vehículos testeados con más equipamiento de seguridad, que a veces está relacionado a la procedencia, LatinNCAP siempre permite a los fabricantes patrocinar modelos con más elementos de seguridad que los básicos (el cual es el criterio de Latin NCAP). Estos elementos solo contribuirían a la calificación de estrellas en la medida de que sean estándar, mientras tanto Latin NCAP publicará el efecto de esos elementos de seguridad extra opcionales en la pertinente publicación del modelo, tal como sucedió con la Fiat Toro algun tiempo atrás.

* En la misma línea, Latin NCAP deja clara su posición sobre el “derecho a réplica” con evidencia la cual fue plasmada aquí. Si los fabricantes no ofrecen pruebas por medio de evaluación con Latin NCAP de la eficacia de los elementos de seguridad opcionales debe ser por alguna razón, posiblemente técnica.