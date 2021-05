Renault apunta a los “pioneros” de Alaskan para promocionar su pick up

“Pioneros” es la nueva campaña de Renault Argentina con la que la marca busca dar visibilidad a los primeros clientes de cada uno de los canales de comercialización de Renault en convertirse en propietarios de la Renault Alaskan.

Vanina D’Agrosa, Miguel Cernadas, Claudio Leaniz, Matías Gravisaco y Nicolás Antonini son los protagonistas de esta saga que introduce a algunos de los primeros clientes –o pioneros– en adquirir su Renault Alaskan, y, mediante una original campaña de comunicación, se representa en cada uno las distintas facetas del versátil uso que ofrece la nueva pick up de producción nacional.

A lo largo de 4 capsulas se presenta a cada uno de lo “pioneros” desde la mirada personal que cada uno le da a la nueva pick up: desde un uso 100% profesional a un uso completamente lúdico, como así también, aquellos clientes mixtos que complementan ambos usos.

La marca describe a Alaskan como "una camioneta que desembarcó como una opción fuerte y robusta que atiende a todos los públicos que necesitan este tipo de vehículo, tanto para uso personal como profesional. Más aún en nuestro país, que se caracteriza por su fuerza productiva y por el espíritu emprendedor, donde el vehículo se convierte en un socio estratégico”.

“Siempre me gustó hacer yoga y practicar deportes. Ahora con la Alaskan me dan muchas más ganas de salir a la ruta y buscar lugares verdes, porque en la pick up puedo cargar lo que quiera”, dice Vanina D’Agrosa, primera cliente en reservar la pick up de Renault.

Vanina es administrativa y cuenta que su amor por todo tipo de vehículos fue inculcado por su padre, quien es mecánico. Pero su padre no sólo le transmitió la pasión por los autos, sino también, la fidelidad a Renault: “Hace años que compramos en el mismo concesionario. Mi primer auto, con el que aprendí a manejar, fue un Clio y lo sacamos allí”, afirmó Vanina desde el concesionario Díaz cuando Valentina Solari le entregó la Renault Alaskan e hizo realidad su sueño de la primera pick up propia.

Luego de su experiencia con Renault Clio, Kangoo y Duster Oroch, Miguel Cernadas vio en la Renault Alaskan la oportunidad para potenciar “MAC Seguridad”, su empresa de seguridad privada.

“Cuando surgió el proyecto de trabajar en la seguridad de zonas rurales, no lo dudé. Estoy muy conforme con la Alaskan, es un vehículo muy noble que responde a mi necesidad profesional que exige amplia durabilidad y máximo confort para el trabajo. Un vehículo que aporte la dualidad al uso personal y siga andando, las 24 horas”, sostuvo el primer cliente de Flotas quien recibió su 0km en manos de Agustín Kovarsky, director de Ventas Especiales de Renault, en el concesionario Centro Automotores.