En 48 horas se agotó el Jeep Gladiator

Jeep Argentina lanzó a la venta hace apenas 48 horas su original pick up mediana Gladiator. Pero si usted, amigo lector de Mdz Autos, estaba pensando en ir a ver el modelo y decidir la compra, olvídese: ya no hay más.

Sí, en apenas 2 días, este vehículo de nicho, rebosante de mística y con un peso icónico sin igual, ya se agotó.

Respecto a cómo puede explicarse que un vehículo que cuesta entre 93.000 y 99.000 dólares se agote en horas, todo se relaciona a que es un producto de súper nicho, es decir que está apuntado a un público súper exclusivo.

Según explicó el director comercial de Jeep Argentina, Pablo García Leyenda, a medios porteño, se importaron 100 unidades de Gladiator que ya están todas vendidas. Y nada tiene que ver, en este caso, las restricciones a las importaciones, como sí pasa con otros modelos. Sino que Jeep sólo puede fabricar 100.000 unidades de Gladiator al año en su planta de Toledo, Estados Unidos, “y la demanda es, justamente, de 100.000 unidades a nivel mundial, por lo que el cupo para Argentina es de 100 unidades. Incluso si quisiéramos traer más unidades, tampoco podríamos”, explicó el ejecutivo.

En ese sentido, García Leyenda explicó a Parabrisas: “Poseemos ‘uno y monedas’ por concesionario y después tenemos un volumen de no más de 10 unidades de pedidos especiales con gente llegada a la marca”.

Asimismo, se detalló que la intención de Jeep es que las unidades de Gladiator no se entregen antes de junio, “para que por lo menos el producto pueda tener algo de vigencia en el salón”.

Y dejó en claro, para los que comparan a Gladiator con las camionetas medianas que se ofrecen en nuestro mercado: “Esto no es una pick up, esto es un Gladiator, no tiene nada que ver con una pick up mediana. ¿Por qué? Porque tiene prestaciones off road que ninguna pick up posee en el segmento, ni ningún otro vehículo, salvo Wrangler, por ahora, en nuestro mercado”. Clarísimo.