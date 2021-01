Ahora se filtró el frente de la Ford Maverick, rival de Fiat Toro

Mucho se ha hablado de la Ford Maverick hasta ahora, pero nada del diseño final que Ford ha mantenido debidamente en secreto.

Sin embargo, una filtración en una planta (probablemente la de Hermosillo, en México, donde se va a producir el modelo), dejó al desnudo su imagen frontal, que muestra enormes faros y el logo ovalado, dejando en claro que lo visto en el Bronco quedará para ese modelo, detalla el sitio especializado Auto Web.

El resto de la camioneta está parcialmente camuflado y a la carrocería le faltan las puertas, pero ya hay numerosas pistas para imaginarla en forma definitiva, más con la otra imagen que ya se filtró de unidades por entrar a la planta de pintura.

Lo que hasta ahora se sabía del proyecto es que se producirá sobre la misma plataforma monocasco del Bronco Sport, que ya está saliendo de la planta mexicana.

El modelo se ubicará por debajo de la Ranger y competirá en Estados Unidos con la Hyundai Santa Cruz, mientras que en Sudamérica lo hará frente a las Fiat Toro y Renault Oroch.

Lo más probable es que haya versiones con tracción simple y doble y que el motor principal sea un 1.5 turbo de 180 cv de potencia como el que lleva el Bronco Sport.

Si bien Ford no lo anunció como una de las novedades para este 2021, es probable que la nueva pick up pueda llegar al mercado argentino a finales de este año. Si no, estará lista para el comienzo del 2022.