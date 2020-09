Las nuevas Benelli TRK 502 y TRK 502X ya están a la venta en Argentina

En una versión renovada, ya se encuentran disponibles en todos los Benelli Store del país las nuevas TRK 502 y TRK 502X, las motos ideales para salir a la ruta que vienen con todo el equipamiento necesario, detalla el sitio especializado Motos Más.

En lo que respecta a la seguridad, ambas versiones cuentan con doble disco de freno delantero, disco trasero y por exigencia del mercado argentino, se incluye sistema ABS desconectable.

Su motor mantiene las mismas características y mecánica de la versión anterior, es bicilíndrico de 500 cc, 8 válvulas, DOHC, 47 HP de potencia, 45 nm de torque, inyección electrónica EFI, refrigración líquida, balanceador y cigüeñal calado a 360°. En el exterior presenta una renovación en las tapas laterales, con un diseño y color más atractivo.

En cuanto a diseño, se desarrollaron nuevas gráficas para ambas versiones, cada una con su respectivo carácter. Ademas se incorporó color, dependiendo la versión, en diferentes partes del frente. Incorpora nuevos materiales de terminación en el asiento que invitan a una mayor comodidad, ergonomía y estética, pero que también aportan a la seguridad y al confort de marcha.

También cuenta con una renovación en sus componentes con un nuevo diseño del tablero, ahora con fondo blanco que facilita la lectura, espejos rediseñados con textura de símil fibra de carbono y el logo TRK grabado.

Otro cambio es el de los cubre puños, los cuales presentan un nuevo formato y una estructura metálica para mayor resistencia, además los comandos son retroluminados y con un diseño muy ergonómico para que el usuario encuentre lo que busca fácilmente, sin tener que sacar la vista del camino.

Ambas versiones se ofrecen con el equipamiento completo para salir a la ruta: top case, valijas laterales, parabrisas y puerto USB.

“La TRK 502 es una moto ícono para Benelli, un modelo con excelente prestaciones y una relación precio calidad inigualable, no hay otra marca en el mercado que le dé al usuario un producto con esta calidad, con los mejores componentes y equipamiento full, por lo que me enorgullece decir que no tiene competencia y es parte de una categoría que viene creciendo mucho, una moto a la que no se le debe agregar nada para salir a la ruta”, refirió Pablo Di Lella, gerente comercial de Benelli Argentina.

Las nuevas versiones Benelli TRK 502 y 502X están disponibles en tres colores: rojo, blanco y gris, y sus precios son 935.000 pesos (TRK 502) y 1.035.000 pesos (TRK 502X).