¿Sabías que hubo un Renault 12 pick up, doble cabina y 4x4?

Como sucedió con Seat y Fiat, varias marcas europeas fueron licenciatarias de otras en sus respectivos países. Así ocurrió con Dacia, que tras la Cortina de Hierro vendió modelos de la francesa Renault desde mediados de los 60, con el Renault 8 como producto inicial.

Pero el verdadero éxito de Dacia, relata en una interesante nota el sitio especializado Auto Web, llegó con el 1300, un clon del Renault 12, el exitoso modelo francés que incluso se produjo en la planta argentina de Santa Isabel.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en Francia o en Argentina, donde el Renault 12 apenas tuvo una versión sedán y una familiar (o Rural), el modelo de Dacia incrementó esa oferta con el paso del tiempo.

Al no ser creaciones de Renault, es lógico que IKA, primero, y Renault Argentina, después, no sumaran estas variantes, pero así como en Rumania tuvieron su clientela, bien podrían haber sido desarrolladas en la Argentina para incrementar las ventas del querido 12.

El 1300 rumano nació al mismo momento que el 12 francés, en 1969. Cuatro años después sumó la Break y en 1975 apareció la pick up de cabina simple (incluso con paneles laterales rebatibles), un producto que no se conoció en los mercados donde se vendió el modelo del Rombo. El Ford Corcel brasileño, que estaba basado en el Renault 12, también tuvo una pick up en la gama desde 1982, denominada Pampa.

Para 1978 la licencia entre Dacia y Renault expiró, con lo cual el 1300 tuvo que cambiar su diseño, algo que sucedería varias veces (como en Argentina) para actualizar su imagen. También renovó el nombre a 1310.

Así, Dacia dio rienda suelta a nuevas variantes: en 1980 apareció la coupé, con dos puertas laterales de mayor tamaño y una renovada línea de cintura, que fue discontinuada en 1992.

En 1988 se sumó una carrocería de dos volúmenes que tuvo muy poco éxito, pese a que se fabricó hasta 1996. Su precio, muy similar al del familiar, conspiró contra esa nueva opción de la gama.

Y en 1992 apareció la pick up doble cabina, de la cual hubo dos variantes: una con una distancia entre ejes alargada de las cuales llegaron varias a Argentina, y una inédita, para nosotros, derivada de la familiar, con el tercer volumen cortado, pero manteniendo parte del portón posterior. La pick up llegó incluso a tener versiones con doble tracción.

En 1995 apareció el Dacia Nova, un modelo totalmente nuevo destinado a ser el reemplazante del 1310, con un diseño moderno con algunas soluciones del Peugeot 309, como su formato sedán pero con portón posterior.

Sin embargo, el buen pasar del Nova no impidió que el 12 de Dacia siguiera con vida con nuevos rediseños hasta el 2006, cuando ya en las manos del Grupo Renault, la marca rumana lanzó el Logan, que luego se convertiría en un modelo global, vendido incluso con el Rombo en la trompa.