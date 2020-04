Cae la venta de autos 90% en Brasil y tiembla la industria automotriz argentina

En marzo, las ventas de autos en Brasil cayeron 90% a causa de la pandemia de coronavirus COVID-19 que en el vecino país causó, a este miércoles, casi 15.000 contagios y casi 800 muertes.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil, detalló que “lo más preocupante es ver que las ventas se desplomaron casi 90% de las primeras semanas a las dos últimas (de marzo), lo que proyecta un resultado muy preocupante para abril".

Asimismo, desde Anfavea, en un comunicado oficial, remarcaron que hubo dos momentos bien distintos para el sector en Brasil en marzo, uno en la primera mitad del mes, con un crecimiento de 9% en la comparación interanual, y otro en la segunda mitad, con una baja de 8% producto del cierre de las fábricas y salones de venta a causa del COVID-19.

En ese sentido, Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, sostuvo: “Es momento de priorizar la salud de la población, y todos nuestros asociados están haciendo su contribución a la lucha contra el coronavirus, ya sea reparando respiradores, o produciendo y donando máscaras, o incluso cediendo sus diversas flotas. Pero también es hora de un conciencia de todas las esferas del Gobierno, los bancos y la sociedad para crear mecanismos que permiten a la cadena automotriz pasar por este período”.

Para tener en cuenta la importancia del mercado brasileño para nuestra industria automotriz basta decir que del total de la producción, el 66,8% se exporta a ese país.

Las exportaciones argentinas, según datos de finales del año pasado, se completan de la siguiente manera: Perú (5,8%) , Chile (5,2%), Colombia (4,1%), México (3,3%), Paraguay (1,7%), Ecuador (1,1%), Uruguay (0,7%), Venezuela (0,1%). Otros países de América como Suriname, Bolivia y Estados Unidos se quedan con el 0,8%. A Centro América se destina el 7,1%, Oceanía el 1,9% y África el 1,4%.

En Argentina, los números no son, tampoco, nada buenos. No obstante, no veníamos de un mercado en crecimiento, sino todo lo contrario. El pésimo 2019 seguía haciendo de las suyas, mientras el complejo automotor esperaba una recuperación de la economía en general para poder, de una vez, cortar la inercia negativa.

Durante marzo, en nuestro país, la producción de vehículos cayó 34,4% frente al mismo mes del 2019, mientras que los patentamientos se derrumbaron 54,7%, según cifras de los fabricantes (Adefa) y de los concesionarios (Acara) respectivamente.